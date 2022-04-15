Кулич панеттоне: изысканный итальянский десерт на Пасху

Панеттоне — традиционный миланский десерт, который в Италии чаще всего готовят на Рождество, но этот сладкий хлеб прижился и у нас, ведь так похож на наши традиционные куличи.

Панеттоне немного отличается по вкусу от кулича, но в середине эта булка получается такой же нежной и воздушной. Готовить такой хлеб значительно проще, чем некоторые наши куличи, а хранится он в течение недели, если замотать его в пищевую пленку или положить в контейнер.

Ингредиенты:

Для теста 1:

теплая вода — 185 мл

дрожжи сухие — 7 г

сахар — 10 г

мука — 90 г

сливочное масло — 45 г

сахар — 30 г

яйца — 2 шт.

мука — 135 г

Для теста 2:

сливочное масло (мягкое) — 100 г

сахар — 100 г

желтки — 3 шт.

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

цедра 1 лайма

экстракт ванили — 1 ч. л.

мед — 30 г

мука — 280 г

соль — 6 г

изюм — 115 г

ром (коньяк, сок апельсина) — 35 мл

цукаты — 115 г

сливочное масло (кусочки) — 20 г

Приготовление:

1. Для начала нужно приготовить опару. Для этого в чистой сухой миске надо смешать 7 г сухих дрожжей, 10 г сахара, 90 г муки и 185 мл теплой воды. Последовательность такова: теплая вода, сахар, дрожжи. Все хорошо перемешайте и только потом добавляйте просеянную через сито муку. Опять хорошо перемешайте.

Просеять муку нужно для того, чтобы она наполнилась кислородом, стала более легкой и воздушной. Этот шаг положительно повлияет на качество вашей выпечки.

2. У вас должна получиться однородная масса — опара. Накройте ее пищевой пленкой или влажным полотенцем и поставьте в темное место без сквозняков. Идеально для подъема теста подходит выключенная духовка — просто поставьте миску в нее и закройте дверцу. Для большего эффекта духовку можно немного прогреть. Так ваша опара должна простоять 30-40 минут.

3. Теперь вам нужна миска больше по размеру, ведь будущее тесто будет подходить и увеличиваться в объеме. Она должна быть сухая и чистая. Теперь положите в миску мягкое (нерастопленное) сливочное масло, добавьте сахар и хорошо перетрите их ложкой или венчиком. У вас должна получиться однородная белая масса.

Добавьте к маслу с сахаром два яйца и снова хорошо перемешайте - в процессе масса может расслаиваться, но это нормально, просто продолжайте мешать.

4. Теперь нужно объединить опару и тесто. Хорошо все перемешайте и в эту массу добавьте просеянную через сито муку. Опять хорошо перемешайте. У вас должно получиться нежное жидковатое тесто, которое немного напоминает по консистенции жидкую сметану. Накройте тесто пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь (7-8 часов).

5. Промойте под проточной водой изюм, ошпарьте кипятком откиньте на дуршлаг. В небольшой миске залейте изюм сладким алкоголем (ромом, коньяком) или апельсиновым соком.

6. Утром достаньте тесто из холодильника, немного обомните.

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7. В отдельной сухой миске снова смешайте мягкое сливочное масло и сахар. У вас должна снова выйти белая кремообразная пышная масса, в которую нужно добавить еще три желтка и снова взбить. Лучше для этого этапа использовать миксер. Когда масса взбита, добавьте к ней цедру цитрусовых, мед и ваниль и перемешайте.

8. В миску с пряной смесью переложите тесто, которое стояло у вас ночь в холодильнике и перемешайте все вместе. Лучше использовать миксер.

9. В получившуюся смесь снова просейте муку, примерно 280 г и добавьте немного соли (примерно 6 г). Теперь с помощью миксера и насадки для теста вымешивайте смесь в течение 8-10 минут. Тесто должно получиться однородным, тянущим и эластичным. Дайте ему немного отдохнуть и снова перемешайте в течение 10 минут, повторять такие манипуляции нужно 3-4 раза.

10. Добавьте в тесто изюм и цукаты и снова перемешайте.

11. Переложите готовое тесто в большую сухую миску, смазанную растительным маслом. Сложите тесто с четырех сторон и переверните. У вас должно получиться нечто похожее на колобок. Накройте миску пищевой пленкой или влажным полотенцем и поставьте в темное, теплое место, например, в шкаф или духовку.

12. Через 30 минут достаньте тесто и снова сложите его с четырех сторон в колобок. Накройте миску пищевой пленкой или влажным полотенцем. Поставьте снова ваше тесто в теплое темное место на 2-2,5 часа.

13. Когда тесто вырастет примерно в два раза, достаньте его из миски, поделите на 4-5 частей и сформируйте руками, смазанными маслом, шарики. Эти шарики надо осторожно положить в форму, в которой вы будете выпекать ваши панеттоне. Форма должна быть заполнена на половину или даже немного меньше.

14. После того как разложите тесто по формам, поставьте их на противень, на котором будете выпекать, и накройте пищевой пленкой. Тесто в формах должно постоять перед выпечкой 2-2,5 часа и заполнить всю форму.

15. Выпекать панеттоне надо при температуре 170-180 градусов около 35-40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой.

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