Кулич подольский: простой пасхальный рецепт

Готовить такую праздничную выпечку несложно, и нужны для этого простые ингредиенты.

В каждом регионе Украины найдется свой уникальный рецепт пасхи, ведь, как и борщ, это неотъемлемая часть нашей культуры и традиций. Сегодня мы делимся с вами удивительной подольской пасхой, которая получается очень нежной, ароматной и действительно пасхальной.

Ингредиенты:

мука — 1 кг

сливочное масло — 200 г

сливки — 400 г

дрожжи — 30 г

яйца — 9 шт.

сахар — 300 г

панировочные сухари

соль

Приготовление:

1. Растопите сливочное масло и осторожно смешайте с теплыми сливками, добавьте немного просеянной муки и тщательно перемешайте деревянной ложкой.

2. Разотрите дрожжи с солью.

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3. Добавьте дрожжи к сливочной массе и хорошо перемешайте. Теперь добавьте одно яйцо и снова перемешайте. У вас получилась нежная жидкая опара, поставьте ее в теплое темное место на час.

4. Отделите в 8 яйцах белки от желтков. Взбейте желтки в чистой и сухой миске до появления белой пены и смешайте с опарой.

6. Добавьте к смеси сахар и просеянную через сито муку. Хорошо вымесите тесто миксером и поставьте в темное теплое место подходить на 2 часа. Это может быть выключенная духовка или шкаф. В них можно поставить чашку с горячей водой.

7. Когда тесто "подрастет", снова его вымесите и переложите в форму, предварительно смазанную растительным маслом и присыпанную сахаром (можно присыпать мукой).

8. Оставьте тесто в форме еще немного подняться примерно на 1-1,5 часа.

9. Выпекайте ваши куличи в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

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