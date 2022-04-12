Кулич подольский: простой пасхальный рецепт

Готовить такую праздничную выпечку несложно, и нужны для этого простые ингредиенты.
В каждом регионе Украины найдется свой уникальный рецепт пасхи, ведь, как и борщ, это неотъемлемая часть нашей культуры и традиций. Сегодня мы делимся с вами удивительной подольской пасхой, которая получается очень нежной, ароматной и действительно пасхальной.
Ингредиенты:
- мука — 1 кг
- сливочное масло — 200 г
- сливки — 400 г
- дрожжи — 30 г
- яйца — 9 шт.
- сахар — 300 г
- панировочные сухари
- соль
Приготовление:
1. Растопите сливочное масло и осторожно смешайте с теплыми сливками, добавьте немного просеянной муки и тщательно перемешайте деревянной ложкой.
2. Разотрите дрожжи с солью.
3. Добавьте дрожжи к сливочной массе и хорошо перемешайте. Теперь добавьте одно яйцо и снова перемешайте. У вас получилась нежная жидкая опара, поставьте ее в теплое темное место на час.
4. Отделите в 8 яйцах белки от желтков. Взбейте желтки в чистой и сухой миске до появления белой пены и смешайте с опарой.
6. Добавьте к смеси сахар и просеянную через сито муку. Хорошо вымесите тесто миксером и поставьте в темное теплое место подходить на 2 часа. Это может быть выключенная духовка или шкаф. В них можно поставить чашку с горячей водой.
7. Когда тесто "подрастет", снова его вымесите и переложите в форму, предварительно смазанную растительным маслом и присыпанную сахаром (можно присыпать мукой).
8. Оставьте тесто в форме еще немного подняться примерно на 1-1,5 часа.
9. Выпекайте ваши куличи в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
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