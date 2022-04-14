Куличи на сыворотке: рецепт праздничной выпечки на Пасху

Чтобы приготовить идеальную домашнюю выпечку на Пасху, можно использовать и сыворотку. Получаются такие куличи действительно вкусными.

Для того чтобы приготовить куличи, необязательно использовать молоко, ведь если у вас осталась сыворотка, она тоже прекрасно подойдет. Куличи по этому рецепту получаются нежными и воздушными.

Ингредиенты:

яйца (желток) - 5 шт.

дрожжи сухие - 11 г

сахар - 150 г

масло сливочное - 150 г

сыворотка - 250 г

мука - 600 г

изюм - 70 г

Приготовление:

1. Для куличей по этому рецепту нам понадобятся только желтки, поэтому отделите их от белков и взбейте венчиком. Добавьте в желтки дрожжи, теплую сыворотку перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут в теплом месте.

2. Добавьте в дрожжи с желтками растопленное сливочное масло, сахар и хорошо перемешайте.

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3. Частями добавьте в яичную смесь просеянную через сито муку и постоянно хорошо перемешивайте. Когда тесто станет тугим, переложите его на стол и вымешивайте руками.

4. Параллельно между приготовление теста приготовьте сухофрукты, которые хотите добавить. Для этого залейте их горячей водой на несколько минут, откиньте на дуршлаг, а потом опять залейте каким-то сладким и ароматным алкогольным напитком, например, это может быть ром.

5. Теперь вернемся к тесту. Когда вы его вымесили, распределите немного на столе, а наверх насыпьте подготовленные сухофрукты, предварительно откинув их на дуршлаг, и вмешайте в тесто.

6. Сделайте из теста шар и положите его в глубокую миску. Накройте ее пищевой пленкой и полотенцем. Поставьте подходить на 1-1,5 часа в теплое место. Это может быть выключенная духовка, которую вы предварительно немного прогрели.

7. Когда тесто подойдет, обомните его, разделите на то количество форм, которое будете использовать. Формы должны быть заполнены на 1/3.

8. Накройте тесто в формах пищевой пленкой и оставьте подходить на 30-40 минут.

9. Выпекайте куличи при температуре 180 градусов приблизительно 30-40 минут. Если в духовке куличи начнут пригорать, накройте их сверху фольгой.

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