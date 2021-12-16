Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2021 года

В 2021 году мы делились с вами большим количеством потрясающих рецептов, поэтому хотим подвести итоги и вспомнить самые популярные из них.
Если какое-то из этих блюд вы еще не готовили, стоит исправить ситуацию и порадовать себя и близких. Готовить их просто, быстро и не затратно, именно поэтому они так полюбились нашим читателям и не один раз появлялись на обеденных столах.
Хрустящая картошка в духовке
Запечь картофель можно разными способами, и у каждого кулинара есть любимые рецепты. Картофель получается хрустящим, если предварительно отварить его с небольшим количеством соды. Пищевая сода расщепляет пектин и извлекает крахмал на поверхность. Благодаря этому картофель запекается гораздо быстрее и покрывается хрустящей румяной корочкой.
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля
- 2 ст. л масла
- 1 ч. л сухого чеснока
- 1 ч. л молотой паприки
- 1 ч. л соли
- ½ ч. л. соды
- ½ ч. л. черного молотого перца
- 2-3 веточки тимьяна
Способ приготовления мы писали здесь.
Пирожки с зеленым луком и яйцом
Если вы считаете, что пирожки – это долго, вы глубоко заблуждаетесь. Предлагаемый рецепт очень прост, не затратен и отнимает минимум времени.
Для теста достаточно соединить все продукты, быстро замесить и дать немного отдохнуть, пока приготовится начинка, для которой следует лишь отварить яйца и все измельчить. В результате буквально за полчаса у вас гора пирожков с зеленым луком и яйцами, которые можно и с пылу с жару, и на пикник, и ребенку на перекус.
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 ст. муки
- 1 ст. кефира
- 2 яйца
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соды
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 3 яйца
- пучок зеленого лук
- черный молотый перец
- соль
- растительное масло для жарки
Способ приготовления мы писали здесь.
Омлет Пуляр: самый известный завтрак Франции
Омлет Пуляр появился на французском острове Мон-Сен-Мишель еще в 19 веке, а придумала его Аннетт Пуляр, которая там жила. Якобы она решила открыть отель, где хотела принимать путешественников, а также кормить их вкусной едой. Один из гостей отеля поделился с Аннетт своим быстрым способом приготовления яиц, который женщина вскоре включила в свое меню. Блюдо стало настолько популярным, что сначала прославило остров, а затем - и всю Францию. Но приготовить это блюдо на самом деле сможет каждый, и мы сегодня вам расскажем как.
Ингредиенты:
- яйца куриные - 4 шт.
- молоко - 2 ст. л.
- соль по вкусу
- сливочное масло
Способ приготовления мы писали здесь.
Салат "Голландский"
Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.
Ингредиенты:
- сыр голландский - 400 г
- шампиньоны консервированные - 1 банка
- помидоры - 2-3 шт.
- морковь - 2 -3 шт.
- лук - 1 шт.
- сметана для заправки
- оливковое масло
- любимые специи
Способ приготовления мы писали здесь.
Хрустящий тертый пирог с клубникой
Знаменитый тертый пирог происходит от немецкой выпечки со штрейзелем — кондитерской крошкой. Правда, в отличие от немецкой традиции, в которой используют дрожжевое тесто, в странах постсоветского пространства пирог готовят из песочного теста. Приготовить тертый пирог можно с любым вареньем или свежими ягодами. Последний вариант получается менее сладким.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 500 г свежей клубники
- 220 г муки
- 100 г сахара
- 100 г размягченного сливочного масла
- 1 ст. л крахмала
- 1 ч. л ванильного сахара
- 1 ч. л разрыхлителя
- щепотка соли
Способ приготовления мы писали здесь.
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