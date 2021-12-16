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Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2021 года

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Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2021 года

Credits

В 2021 году мы делились с вами большим количеством потрясающих рецептов, поэтому хотим подвести итоги и вспомнить самые популярные из них.

Если какое-то из этих блюд вы еще не готовили, стоит исправить ситуацию и порадовать себя и близких. Готовить их просто, быстро и не затратно, именно поэтому они так полюбились нашим читателям и не один раз появлялись на обеденных столах.

Хрустящая картошка в духовке

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Запечь картофель можно разными способами, и у каждого кулинара есть любимые рецепты. Картофель получается хрустящим, если предварительно отварить его с небольшим количеством соды. Пищевая сода расщепляет пектин и извлекает крахмал на поверхность. Благодаря этому картофель запекается гораздо быстрее и покрывается хрустящей румяной корочкой.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля
  • 2 ст. л масла
  • 1 ч. л сухого чеснока
  • 1 ч. л молотой паприки
  • 1 ч. л соли
  • ½ ч. л. соды
  • ½ ч. л. черного молотого перца
  • 2-3 веточки тимьяна

Способ приготовления мы писали здесь.

Пирожки с зеленым луком и яйцом

© Credits
Credits

Если вы считаете, что пирожки – это долго, вы глубоко заблуждаетесь. Предлагаемый рецепт очень прост, не затратен и отнимает минимум времени.

Для теста достаточно соединить все продукты, быстро замесить и дать немного отдохнуть, пока приготовится начинка, для которой следует лишь отварить яйца и все измельчить. В результате буквально за полчаса у вас гора пирожков с зеленым луком и яйцами, которые можно и с пылу с жару, и на пикник, и ребенку на перекус.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 ст. муки
  • 1 ст. кефира
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ч. л. соли

Для начинки:

  • 3 яйца
  • пучок зеленого лук
  • черный молотый перец
  • соль
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления мы писали здесь.

Омлет Пуляр: самый известный завтрак Франции

© Credits
Credits

Омлет Пуляр появился на французском острове Мон-Сен-Мишель еще в 19 веке, а придумала его Аннетт Пуляр, которая там жила. Якобы она решила открыть отель, где хотела принимать путешественников, а также кормить их вкусной едой. Один из гостей отеля поделился с Аннетт своим быстрым способом приготовления яиц, который женщина вскоре включила в свое меню. Блюдо стало настолько популярным, что сначала прославило остров, а затем - и всю Францию. Но приготовить это блюдо на самом деле сможет каждый, и мы сегодня вам расскажем как.

Ингредиенты:

  • яйца куриные - 4 шт.
  • молоко - 2 ст. л.
  • соль по вкусу
  • сливочное масло

Способ приготовления мы писали здесь.

Салат "Голландский"

© Credits
Credits

Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

  • сыр голландский - 400 г
  • шампиньоны консервированные - 1 банка
  • помидоры - 2-3 шт.
  • морковь - 2 -3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • сметана для заправки
  • оливковое масло
  • любимые специи

Способ приготовления мы писали здесь.

Хрустящий тертый пирог с клубникой

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Знаменитый тертый пирог происходит от немецкой выпечки со штрейзелем — кондитерской крошкой. Правда, в отличие от немецкой традиции, в которой используют дрожжевое тесто, в странах постсоветского пространства пирог готовят из песочного теста. Приготовить тертый пирог можно с любым вареньем или свежими ягодами. Последний вариант получается менее сладким.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 500 г свежей клубники
  • 220 г муки
  • 100 г сахара
  • 100 г размягченного сливочного масла
  • 1 ст. л крахмала
  • 1 ч. л ванильного сахара
  • 1 ч. л разрыхлителя
  • щепотка соли

Способ приготовления мы писали здесь.

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