Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2021 года

В 2021 году мы делились с вами большим количеством потрясающих рецептов, поэтому хотим подвести итоги и вспомнить самые популярные из них.

Если какое-то из этих блюд вы еще не готовили, стоит исправить ситуацию и порадовать себя и близких. Готовить их просто, быстро и не затратно, именно поэтому они так полюбились нашим читателям и не один раз появлялись на обеденных столах.

Хрустящая картошка в духовке

фото: Bene Gusto

Запечь картофель можно разными способами, и у каждого кулинара есть любимые рецепты. Картофель получается хрустящим, если предварительно отварить его с небольшим количеством соды. Пищевая сода расщепляет пектин и извлекает крахмал на поверхность. Благодаря этому картофель запекается гораздо быстрее и покрывается хрустящей румяной корочкой.

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля

2 ст. л масла

1 ч. л сухого чеснока

1 ч. л молотой паприки

1 ч. л соли

½ ч. л. соды

½ ч. л. черного молотого перца

2-3 веточки тимьяна

Способ приготовления мы писали здесь.

Пирожки с зеленым луком и яйцом

Credits

Если вы считаете, что пирожки – это долго, вы глубоко заблуждаетесь. Предлагаемый рецепт очень прост, не затратен и отнимает минимум времени.

Для теста достаточно соединить все продукты, быстро замесить и дать немного отдохнуть, пока приготовится начинка, для которой следует лишь отварить яйца и все измельчить. В результате буквально за полчаса у вас гора пирожков с зеленым луком и яйцами, которые можно и с пылу с жару, и на пикник, и ребенку на перекус.

Ингредиенты:

Для теста:

3 ст. муки

1 ст. кефира

2 яйца

2 ст. л. растительного масла

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соды

1 ч. л. соли

Для начинки:

3 яйца

пучок зеленого лук

черный молотый перец

соль

растительное масло для жарки

Способ приготовления мы писали здесь.

Омлет Пуляр: самый известный завтрак Франции

Credits

Омлет Пуляр появился на французском острове Мон-Сен-Мишель еще в 19 веке, а придумала его Аннетт Пуляр, которая там жила. Якобы она решила открыть отель, где хотела принимать путешественников, а также кормить их вкусной едой. Один из гостей отеля поделился с Аннетт своим быстрым способом приготовления яиц, который женщина вскоре включила в свое меню. Блюдо стало настолько популярным, что сначала прославило остров, а затем - и всю Францию. Но приготовить это блюдо на самом деле сможет каждый, и мы сегодня вам расскажем как.

Ингредиенты:

яйца куриные - 4 шт.

молоко - 2 ст. л.

соль по вкусу

сливочное масло

Способ приготовления мы писали здесь.

Салат "Голландский"

Credits

Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

сыр голландский - 400 г

шампиньоны консервированные - 1 банка

помидоры - 2-3 шт.

морковь - 2 -3 шт.

лук - 1 шт.

сметана для заправки

оливковое масло

любимые специи

Способ приготовления мы писали здесь.

Хрустящий тертый пирог с клубникой

фото: Bene Gusto

Знаменитый тертый пирог происходит от немецкой выпечки со штрейзелем — кондитерской крошкой. Правда, в отличие от немецкой традиции, в которой используют дрожжевое тесто, в странах постсоветского пространства пирог готовят из песочного теста. Приготовить тертый пирог можно с любым вареньем или свежими ягодами. Последний вариант получается менее сладким.

Ингредиенты:

1 яйцо

500 г свежей клубники

220 г муки

100 г сахара

100 г размягченного сливочного масла

1 ст. л крахмала

1 ч. л ванильного сахара

1 ч. л разрыхлителя

щепотка соли

Способ приготовления мы писали здесь.

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