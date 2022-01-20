Кулинарный лайфхак: как приготовить майонез и исправить, если соус не получился

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился действенными советами по приготовлению этого популярного соуса.
Для приготовления майонеза лучше всего подходит погружной блендер. В таком случае все ингредиенты закладываем в высокую узкую чашу и взбиваем на высокой скорости, которая доступна на вашем устройстве.
Майонез "Провансаль", ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200-250 мл рафинированного растительного масла
- 1 ст. л лимонного сока
- 1 ч. л горчицы
- 1 ч. л сахара
- 1/2 ч. л. соли
- щепотка перца
Накрываем желток ножкой блендера и держим в таком положении, пока не появится густая белая эмульсия. После этого потихоньку приподнимаем блендер, пока все масло не собьется в густую массу. Домашний майонез "Провансаль" можно приготовить на одних желтках, предварительно отделив белки.
Готовить майонез миксером сложнее. В этом случае желток со специями взбивают в течение минуты, а затем тонкой струйкой необходимо вливать подсолнечное масло, продолжая взбивать массу. На конечный результат может повлиять скорость, с которой вы вливаете масло, и мощность миксера.
Причин, по которым не получается приготовить майонез в домашних условиях с первого раза, всего две:
1. Не накрыли желток ножкой блендера, поэтому не получилась эмульсия, с которой смешивается масло и впоследствии сгущается.
2. Слишком быстро подняли блендер и масло не успело сбиться.
Температура продуктов на конечный результат, как правило, не влияет, если вы соблюдаете два правила, указанные выше.
Если во время приготовления вы нарушили процесс и вместо густой заправки для салатов получилась жидкая масса, не торопитесь ее выливать. Всё можно исправить. Для этого понадобится еще одно яйцо и чистая посуда.
В стакан вбиваем свежее яйцо и сразу же накрываем желток ножкой блендера, в которой расположены ножи. Сверху аккуратно выливаем неудачный соус и взбиваем на турборежиме около минуты, не отрывая ножку от дна. Затем понемногу приподнимаем, чтобы масло смешалось с эмульсией.
Видеоверсия рецепта:
Приятного тебе аппетита!
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