Курица Чау Мейн с лапшой и овощами: классический рецепт азиатской кухни

Жареная лапша, овощи и курица приготовленные за 30 минут в насыщенном пикантном соусе в одной сковороде - идеальный вариант для ужина в будний день.

Если вы любите азиатский фаст-фуд, вам не обязательно покупать его в кафе или на заправке. Курицу Чау Мейн можно легко приготовить дома.

Ингредиенты

яичная лапша - 250 г

куриные бедра - 250 г

масло - 2 ст. л

капуста - 700 г

морковь - 250 г

имбирь - 2 ч. л

чеснока - 3 зубчика

кунжут для подачи

Ингредиенты для соуса

соевый соус - 4 ст. л

устричный соус - 2 ст. л

кунжутное масло - 2 ст. л

коричневый сахара - 1 ст. л

Приготовление

Куриные бедра очистите от костей и кожи и нарежьте тонкими полосками, тонко нашинкуете капусту и нарежьте морковку, измельчите чеснок и имбирь.

Сварите лапшу, пользуясь инструкцией на упаковке.

В небольшой миске смешайте ингредиенты для соуса, отложите в сторону.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде. Добавьте курицу и готовьте до золотисто-коричневого цвета 5-6 минут. Снимите с огня и отложите на тарелку.

Добавьте вторую ложку масла в ту же сковороду и обжарьте капусту и морковь до золотистого цвета и мягкости, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.

Добавьте приготовленную лапшу и соус.

Подавайте сразу же, посыпав сверху кунжутом.

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