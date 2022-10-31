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Курица Чау Мейн с лапшой и овощами: классический рецепт азиатской кухни

Дата публикации
Просмотры
155
Время на прочтение
2 мин
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Курица Чау Мейн с лапшой и овощами: классический рецепт азиатской кухни

Жареная лапша, овощи и курица приготовленные за 30 минут в насыщенном пикантном соусе в одной сковороде - идеальный вариант для ужина в будний день.

Если вы любите азиатский фаст-фуд, вам не обязательно покупать его в кафе или на заправке. Курицу Чау Мейн можно легко приготовить дома. 

Ингредиенты

  • яичная лапша - 250 г
  • куриные бедра - 250 г  
  • масло - 2 ст. л 
  • капуста - 700 г 
  • морковь - 250 г 
  • имбирь - 2 ч. л
  • чеснока - 3 зубчика
  • кунжут для подачи

Ингредиенты для соуса

  • соевый соус - 4 ст. л
  • устричный соус - 2 ст. л
  • кунжутное масло - 2 ст. л
  • коричневый сахара - 1 ст. л

Приготовление

  • Куриные бедра очистите от костей и кожи и нарежьте тонкими полосками, тонко нашинкуете капусту и нарежьте морковку, измельчите чеснок и имбирь. 
  • Сварите лапшу, пользуясь инструкцией на упаковке. 
  • В небольшой миске смешайте ингредиенты для соуса, отложите в сторону.
  • Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде. Добавьте курицу и готовьте до золотисто-коричневого цвета 5-6 минут. Снимите с огня и отложите на тарелку.  
  • Добавьте вторую ложку масла в ту же сковороду и обжарьте капусту и морковь до золотистого цвета и мягкости, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.
  • Добавьте приготовленную лапшу и соус.
  • Подавайте сразу же, посыпав сверху кунжутом.

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
155
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