Курица Чау Мейн с лапшой и овощами: классический рецепт азиатской кухни

Жареная лапша, овощи и курица приготовленные за 30 минут в насыщенном пикантном соусе в одной сковороде - идеальный вариант для ужина в будний день.
Если вы любите азиатский фаст-фуд, вам не обязательно покупать его в кафе или на заправке. Курицу Чау Мейн можно легко приготовить дома.
Ингредиенты
- яичная лапша - 250 г
- куриные бедра - 250 г
- масло - 2 ст. л
- капуста - 700 г
- морковь - 250 г
- имбирь - 2 ч. л
- чеснока - 3 зубчика
- кунжут для подачи
Ингредиенты для соуса
- соевый соус - 4 ст. л
- устричный соус - 2 ст. л
- кунжутное масло - 2 ст. л
- коричневый сахара - 1 ст. л
Приготовление
- Куриные бедра очистите от костей и кожи и нарежьте тонкими полосками, тонко нашинкуете капусту и нарежьте морковку, измельчите чеснок и имбирь.
- Сварите лапшу, пользуясь инструкцией на упаковке.
- В небольшой миске смешайте ингредиенты для соуса, отложите в сторону.
- Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде. Добавьте курицу и готовьте до золотисто-коричневого цвета 5-6 минут. Снимите с огня и отложите на тарелку.
- Добавьте вторую ложку масла в ту же сковороду и обжарьте капусту и морковь до золотистого цвета и мягкости, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.
- Добавьте приготовленную лапшу и соус.
- Подавайте сразу же, посыпав сверху кунжутом.
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