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Курица гриль в тайском стиле: рецепт маринада и соуса

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Курица гриль в тайском стиле: рецепт маринада и соуса

Фото: www.credits

Чтобы куриное филе не было сухим, его обязательно нужно мариновать. А чтобы готовое блюдо не было скучным - подавать его с интересным соусом.

В теплое время года нужно успеть перепробовать все возможные рецепты приготовления мяса на гриле. Куриная грудинка без маринада и соуса для барбекю не представляет особого интереса, но при правильном приготовлении станет центральным блюдом вашего пикника. 

Ингредиенты

  • куриная грудинка - 800 г

Для маринада

  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • лайм - 1 шт. (выдавить сок)
  • чеснок - 2 дольки (измельчить)
  • имбирь - 2 ст. л.
  • огуречный сок - 0,5 ст.
  • сахар - 0,25 ст.
  • чили - 1 ст. л.
  • тайский рыбный соус - 3 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)
  • петрушка - 1 ст. л.

Для соуса

  • лайм - 1 шт. (выдавить сок)
  • тайский рыбный соус - 2 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)
  • огуречный сок - 0,25 ст.
  • сахар - 40 г
  • чеснок - 1 долька (измельчить)
  • чили - 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал - 1 ч. л.
  • вода - 2 ст. л.
  • кунжутное масло - 1 ст. л.

Приготовление

Маринад

В миске смешайте оливковое масло, сок лайма и огуречный сок и тайский рыбный соус. Добавьте сахар и энергично взбивайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты для маринада, хорошо перемешайте.

Курица

Куриную грудинку нарежьте длинными полосками. Залейте соусом полоски куриной грудки и поместите в герметичный пакет, оставьте на ночь или минимум на 2 часа в холодильник и время от времени переворачивайте пакет, чтобы грудинка хорошо промариновалась.
Обжаривайте курицу на среднем огне, пока она не станет золотисто-коричневой снаружи и сочной внутри.

Соус

Смешайте все ингредиенты, кроме кукурузного крахмала и воды, в кастрюле. Доведите до кипения, аккуратно помешивая, оставьте кипеть 5 минут.
Добавьте кукурузный крахмал в воду в отдельной миске и взбивайте, пока он не растворится.
Добавьте в соус половину смеси кукурузного крахмала и варите еще 5 минут. Добавьте больше, если необходимо для текстуры.
Вылейте треть соуса поверх курицы гриль. Остальное сохраните как дополнительный соус и заправку. Ваш соус готов после того, как он немного остынет, полейте им курицу и подавайте. 

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