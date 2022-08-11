Курица гриль в тайском стиле: рецепт маринада и соуса

Чтобы куриное филе не было сухим, его обязательно нужно мариновать. А чтобы готовое блюдо не было скучным - подавать его с интересным соусом.
В теплое время года нужно успеть перепробовать все возможные рецепты приготовления мяса на гриле. Куриная грудинка без маринада и соуса для барбекю не представляет особого интереса, но при правильном приготовлении станет центральным блюдом вашего пикника.
Ингредиенты
- куриная грудинка - 800 г
Для маринада
- оливковое масло - 2 ст. л.
- лайм - 1 шт. (выдавить сок)
- чеснок - 2 дольки (измельчить)
- имбирь - 2 ст. л.
- огуречный сок - 0,5 ст.
- сахар - 0,25 ст.
- чили - 1 ст. л.
- тайский рыбный соус - 3 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)
- петрушка - 1 ст. л.
Для соуса
- лайм - 1 шт. (выдавить сок)
- тайский рыбный соус - 2 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)
- огуречный сок - 0,25 ст.
- сахар - 40 г
- чеснок - 1 долька (измельчить)
- чили - 1 ч. л.
- кукурузный крахмал - 1 ч. л.
- вода - 2 ст. л.
- кунжутное масло - 1 ст. л.
Приготовление
Маринад
В миске смешайте оливковое масло, сок лайма и огуречный сок и тайский рыбный соус. Добавьте сахар и энергично взбивайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты для маринада, хорошо перемешайте.
Курица
Куриную грудинку нарежьте длинными полосками. Залейте соусом полоски куриной грудки и поместите в герметичный пакет, оставьте на ночь или минимум на 2 часа в холодильник и время от времени переворачивайте пакет, чтобы грудинка хорошо промариновалась.
Обжаривайте курицу на среднем огне, пока она не станет золотисто-коричневой снаружи и сочной внутри.
Соус
Смешайте все ингредиенты, кроме кукурузного крахмала и воды, в кастрюле. Доведите до кипения, аккуратно помешивая, оставьте кипеть 5 минут.
Добавьте кукурузный крахмал в воду в отдельной миске и взбивайте, пока он не растворится.
Добавьте в соус половину смеси кукурузного крахмала и варите еще 5 минут. Добавьте больше, если необходимо для текстуры.
Вылейте треть соуса поверх курицы гриль. Остальное сохраните как дополнительный соус и заправку. Ваш соус готов после того, как он немного остынет, полейте им курицу и подавайте.
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