Курица гриль в тайском стиле: рецепт маринада и соуса

Чтобы куриное филе не было сухим, его обязательно нужно мариновать. А чтобы готовое блюдо не было скучным - подавать его с интересным соусом.

В теплое время года нужно успеть перепробовать все возможные рецепты приготовления мяса на гриле. Куриная грудинка без маринада и соуса для барбекю не представляет особого интереса, но при правильном приготовлении станет центральным блюдом вашего пикника.

Ингредиенты

куриная грудинка - 800 г

Для маринада

оливковое масло - 2 ст. л.

лайм - 1 шт. (выдавить сок)

чеснок - 2 дольки (измельчить)

имбирь - 2 ст. л.

огуречный сок - 0,5 ст.

сахар - 0,25 ст.

чили - 1 ст. л.

тайский рыбный соус - 3 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)

петрушка - 1 ст. л.

Для соуса

лайм - 1 шт. (выдавить сок)

тайский рыбный соус - 2 ст. л. (можно заменить соевым, вустерширским, устричным, тамари или грибным бульоном)

огуречный сок - 0,25 ст.

сахар - 40 г

чеснок - 1 долька (измельчить)

чили - 1 ч. л.

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

вода - 2 ст. л.

кунжутное масло - 1 ст. л.

Приготовление

Маринад

В миске смешайте оливковое масло, сок лайма и огуречный сок и тайский рыбный соус. Добавьте сахар и энергично взбивайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты для маринада, хорошо перемешайте.

Курица

Куриную грудинку нарежьте длинными полосками. Залейте соусом полоски куриной грудки и поместите в герметичный пакет, оставьте на ночь или минимум на 2 часа в холодильник и время от времени переворачивайте пакет, чтобы грудинка хорошо промариновалась.

Обжаривайте курицу на среднем огне, пока она не станет золотисто-коричневой снаружи и сочной внутри.

Соус

Смешайте все ингредиенты, кроме кукурузного крахмала и воды, в кастрюле. Доведите до кипения, аккуратно помешивая, оставьте кипеть 5 минут.

Добавьте кукурузный крахмал в воду в отдельной миске и взбивайте, пока он не растворится.

Добавьте в соус половину смеси кукурузного крахмала и варите еще 5 минут. Добавьте больше, если необходимо для текстуры.

Вылейте треть соуса поверх курицы гриль. Остальное сохраните как дополнительный соус и заправку. Ваш соус готов после того, как он немного остынет, полейте им курицу и подавайте.

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