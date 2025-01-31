Курица по-каталонски: рецепт сочного мяса

Если вы ищете оригинальный и одновременно простой способ приготовления курицы, обратите внимание на каталонскую кухню. Она славится сочетанием мяса со сладкими фруктами, ароматными специями и насыщенными соусами.

На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курятину, которая удивит вас своим вкусом и нежной текстурой. Рецепт рассчитан на три порции.

Ингредиенты

Куриные бедра 3 шт.

Чеснок 1 головка

Лук 3 шт.

Помидоры 3шт.

Белое сухое вино

Куриный или говяжий бульон

Курага 1 горсть

Чернослив 1 горсть

Сушеный инжир

Оливковое масло

Соль

Черный молотый перец

Для заправки:

Миндаль 15

Фундук 15 г

Черный шоколад 30 г

Бульон от варки курицы

Соль

Приготовление

Куриные бедра разрежьте на четвертинки, посолите и поперчите по своему вкусу. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо по бокам на сильном огне, пока не образуется румяная корочка. Выньте курицу и отложите. В той же кастрюле обжарьте измельченные зубчики чеснока вместе с мелко нарезанным луком. Готовьте на среднем огне в течение 20 мин, пока лук не станет мягким и карамелизированным. Добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками помидоры, предварительно очистив их от семян. Готовьте еще 15 минут, пока они не размякнут и не превратятся в густой соус. Влейте хорошую порцию белого вина. Дайте алкоголю испариться, должен залиться только его глубокий аромат. Верните куриные бедра в кастрюлю, залейте их бульоном так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте тушиться 45 мин. За 10 мин до завершения приготовления добавьте в кастрюлю курагу, чернослив и инжир. Они придадут блюду природную сладость и особую текстуру. Последний штрих – добавить подготовленные орехи и шоколад. Для этого измельчите миндаль и фундук в ступке или блендере, растворите шоколад в горячем бульоне и смешайте все в однородную массу. Добавьте в кастрюлю смесь, тщательно перемешайте и дайте блюду настояться еще 5 мин. Выложите готовую курицу на тарелку, полейте щедрой порцией соуса и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с рисом, картофелем или свежим хрустящим хлебом.

Советы:

Используйте только спелые ароматные помидоры для насыщенного соуса.

Не жалейте время на тушение – именно оно делает мясо нежным.

Вино должно быть качественным, ведь оно влияет на общий букет вкусов.

Наслаждайтесь этим изысканным рецептом, который из первого кусочка перенесет вас мыслями в Каталонию.

Приятного аппетита!

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