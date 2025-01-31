Курица по-каталонски: рецепт сочного мяса

Если вы ищете оригинальный и одновременно простой способ приготовления курицы, обратите внимание на каталонскую кухню. Она славится сочетанием мяса со сладкими фруктами, ароматными специями и насыщенными соусами.
На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курятину, которая удивит вас своим вкусом и нежной текстурой. Рецепт рассчитан на три порции.
Ингредиенты
- Куриные бедра 3 шт.
- Чеснок 1 головка
- Лук 3 шт.
- Помидоры 3шт.
- Белое сухое вино
- Куриный или говяжий бульон
- Курага 1 горсть
- Чернослив 1 горсть
- Сушеный инжир
- Оливковое масло
- Соль
- Черный молотый перец
Для заправки:
- Миндаль 15
- Фундук 15 г
- Черный шоколад 30 г
- Бульон от варки курицы
- Соль
Приготовление
- Куриные бедра разрежьте на четвертинки, посолите и поперчите по своему вкусу.
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо по бокам на сильном огне, пока не образуется румяная корочка. Выньте курицу и отложите.
- В той же кастрюле обжарьте измельченные зубчики чеснока вместе с мелко нарезанным луком. Готовьте на среднем огне в течение 20 мин, пока лук не станет мягким и карамелизированным.
- Добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками помидоры, предварительно очистив их от семян. Готовьте еще 15 минут, пока они не размякнут и не превратятся в густой соус.
- Влейте хорошую порцию белого вина. Дайте алкоголю испариться, должен залиться только его глубокий аромат.
- Верните куриные бедра в кастрюлю, залейте их бульоном так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте тушиться 45 мин.
- За 10 мин до завершения приготовления добавьте в кастрюлю курагу, чернослив и инжир. Они придадут блюду природную сладость и особую текстуру.
- Последний штрих – добавить подготовленные орехи и шоколад. Для этого измельчите миндаль и фундук в ступке или блендере, растворите шоколад в горячем бульоне и смешайте все в однородную массу. Добавьте в кастрюлю смесь, тщательно перемешайте и дайте блюду настояться еще 5 мин.
- Выложите готовую курицу на тарелку, полейте щедрой порцией соуса и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с рисом, картофелем или свежим хрустящим хлебом.
Советы:
- Используйте только спелые ароматные помидоры для насыщенного соуса.
- Не жалейте время на тушение – именно оно делает мясо нежным.
- Вино должно быть качественным, ведь оно влияет на общий букет вкусов.
Наслаждайтесь этим изысканным рецептом, который из первого кусочка перенесет вас мыслями в Каталонию.
Приятного аппетита!
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