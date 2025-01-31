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Курица по-каталонски: рецепт сочного мяса

Курица по-каталонски: рецепт сочного мяса

Курятина по-каталонски / Фото: www.credits

Если вы ищете оригинальный и одновременно простой способ приготовления курицы, обратите внимание на каталонскую кухню. Она славится сочетанием мяса со сладкими фруктами, ароматными специями и насыщенными соусами.

На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курятину, которая удивит вас своим вкусом и нежной текстурой. Рецепт рассчитан на три порции.

Ингредиенты

  • Куриные бедра 3 шт.
  • Чеснок 1 головка
  • Лук 3 шт.
  • Помидоры 3шт.
  • Белое сухое вино
  • Куриный или говяжий бульон
  • Курага 1 горсть
  • Чернослив 1 горсть
  • Сушеный инжир
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Черный молотый перец

Для заправки:

  • Миндаль 15
  • Фундук 15 г
  • Черный шоколад 30 г
  • Бульон от варки курицы
  • Соль

Приготовление

  1. Куриные бедра разрежьте на четвертинки, посолите и поперчите по своему вкусу.
  2. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо по бокам на сильном огне, пока не образуется румяная корочка. Выньте курицу и отложите.
  3. В той же кастрюле обжарьте измельченные зубчики чеснока вместе с мелко нарезанным луком. Готовьте на среднем огне в течение 20 мин, пока лук не станет мягким и карамелизированным.
  4. Добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками помидоры, предварительно очистив их от семян. Готовьте еще 15 минут, пока они не размякнут и не превратятся в густой соус.
  5. Влейте хорошую порцию белого вина. Дайте алкоголю испариться, должен залиться только его глубокий аромат.
  6. Верните куриные бедра в кастрюлю, залейте их бульоном так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте тушиться 45 мин.
  7. За 10 мин до завершения приготовления добавьте в кастрюлю курагу, чернослив и инжир. Они придадут блюду природную сладость и особую текстуру.
  8. Последний штрих – добавить подготовленные орехи и шоколад. Для этого измельчите миндаль и фундук в ступке или блендере, растворите шоколад в горячем бульоне и смешайте все в однородную массу. Добавьте в кастрюлю смесь, тщательно перемешайте и дайте блюду настояться еще 5 мин.
  9. Выложите готовую курицу на тарелку, полейте щедрой порцией соуса и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с рисом, картофелем или свежим хрустящим хлебом.

Советы:

  • Используйте только спелые ароматные помидоры для насыщенного соуса.
  • Не жалейте время на тушение – именно оно делает мясо нежным.
  • Вино должно быть качественным, ведь оно влияет на общий букет вкусов.

Наслаждайтесь этим изысканным рецептом, который из первого кусочка перенесет вас мыслями в Каталонию.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить запеченные фрикадельки в томатном соусе.

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