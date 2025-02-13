Курица по-каталонски: рецепт сочного мясного блюда

В мире кулинарии всегда есть место для новых вкусовых открытий, а традиции каталонской кухни способны вдохновить даже самых требовательных гурманов. Сочное мясо, ароматные овощи, сладкокислый баланс сухофруктов и нотки вина создают уникальный вкусовой букет, который непременно понравится как вам, так и вашим гостям.
Если вы ищете что-то особенное для семейного ужина или хотите удивить гостей этот рецепт точно для вас. На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курицу по-каталонски. Рецепт рассчитан на 3 порции.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- Чеснок
- 1 головка
- Лук
- 1 шт.
- Помидоры
- 3 шт.
- Вино
- Куриный или говяжий бульон
- Курага
- Сливы
- Инжир
- Оливки
- Соль
- Перец
- Миндаль
- 15 г
- Фундук
- 15 г
- Шоколад
- 28 г
Приготовление
- Курицу приправьте солью и перцем, затем положите в сковороду и поставьте на большой огонь.
- Жарьте курицу с обеих сторон до получения золотистой корочки, после чего осторожно уберите из сковороды.
- В той же сковороде обжарьте измельченный чеснок и нарезанный мелко лук, чтобы они отдали свой аромат и создали основу для соуса.
- Продолжайте готовить смесь в течение 20 мин, затем добавьте нарезанные кубиками помидоры без семян. Готовьте еще 15 минут.
- Добавьте хорошую порцию вина и дайте алкоголю немного испариться, чтобы его аромат гармонично соединился с композицией блюда.
- Снова положите куриные бедрышки на сковороду и залейте говяжьим или куриным бульоном, так чтобы курица была полностью покрыта жидкостью.
- Дайте блюду томиться в течение 45 мин или пока оно не станет мягким.
- В течение последних 10 мин приготовления добавьте измельченные курагу, инжир и сливы. Эти сладкие ингредиенты придадут блюду особую нежность и интересные вкусовые оттенки.
- Добавьте нарезанные овощи и дайте готовить блюду еще 5 мин, чтобы соус полностью загустел и все ингредиенты гармонично соединились.
Подготовьте все ингредиенты заранее, наслаждайтесь процессом приготовления и пусть каждый кусочек этого блюда напоминает вам о пристрастии к вкусной еде.
Мы также писали о том, как приготовить индюшиную голень с булгуром в рукаве.
Читайте также:
- Куриный шашлык дома: рецепт сочного блюда
- Нежный тушеный кролик с овощами: легкий рецепт вкусного блюда
- Говяжьи щечки: рецепт ароматного мясного блюда ресторанного уровня