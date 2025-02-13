Курица по-каталонски: рецепт сочного мясного блюда

В мире кулинарии всегда есть место для новых вкусовых открытий, а традиции каталонской кухни способны вдохновить даже самых требовательных гурманов. Сочное мясо, ароматные овощи, сладкокислый баланс сухофруктов и нотки вина создают уникальный вкусовой букет, который непременно понравится как вам, так и вашим гостям.

Если вы ищете что-то особенное для семейного ужина или хотите удивить гостей этот рецепт точно для вас. На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курицу по-каталонски. Рецепт рассчитан на 3 порции.

Ингредиенты Куриные бедра Чеснок 1 головка Лук 1 шт. Помидоры 3 шт. Вино Куриный или говяжий бульон Курага Сливы Инжир Оливки Соль Перец Миндаль 15 г Фундук 15 г Шоколад 28 г

Приготовление

Курицу приправьте солью и перцем, затем положите в сковороду и поставьте на большой огонь. Жарьте курицу с обеих сторон до получения золотистой корочки, после чего осторожно уберите из сковороды. В той же сковороде обжарьте измельченный чеснок и нарезанный мелко лук, чтобы они отдали свой аромат и создали основу для соуса. Продолжайте готовить смесь в течение 20 мин, затем добавьте нарезанные кубиками помидоры без семян. Готовьте еще 15 минут. Добавьте хорошую порцию вина и дайте алкоголю немного испариться, чтобы его аромат гармонично соединился с композицией блюда. Снова положите куриные бедрышки на сковороду и залейте говяжьим или куриным бульоном, так чтобы курица была полностью покрыта жидкостью. Дайте блюду томиться в течение 45 мин или пока оно не станет мягким. В течение последних 10 мин приготовления добавьте измельченные курагу, инжир и сливы. Эти сладкие ингредиенты придадут блюду особую нежность и интересные вкусовые оттенки. Добавьте нарезанные овощи и дайте готовить блюду еще 5 мин, чтобы соус полностью загустел и все ингредиенты гармонично соединились.

Подготовьте все ингредиенты заранее, наслаждайтесь процессом приготовления и пусть каждый кусочек этого блюда напоминает вам о пристрастии к вкусной еде.

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