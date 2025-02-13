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Курица по-каталонски: рецепт сочного мясного блюда

Курица по-каталонски: рецепт сочного мясного блюда

Курица по-каталонски / Фото: Credits

В мире кулинарии всегда есть место для новых вкусовых открытий, а традиции каталонской кухни способны вдохновить даже самых требовательных гурманов. Сочное мясо, ароматные овощи, сладкокислый баланс сухофруктов и нотки вина создают уникальный вкусовой букет, который непременно понравится как вам, так и вашим гостям.

Если вы ищете что-то особенное для семейного ужина или хотите удивить гостей этот рецепт точно для вас. На странице ericlahuerta рассказали, как приготовить курицу по-каталонски. Рецепт рассчитан на 3 порции.

Ингредиенты

Куриные бедра
Чеснок
1 головка
Лук
1 шт.
Помидоры
3 шт.
Вино
Куриный или говяжий бульон
Курага
Сливы
Инжир
Оливки
Соль
Перец
Миндаль
15 г
Фундук
15 г
Шоколад
28 г

Приготовление

  1. Курицу приправьте солью и перцем, затем положите в сковороду и поставьте на большой огонь.
  2. Жарьте курицу с обеих сторон до получения золотистой корочки, после чего осторожно уберите из сковороды.
  3. В той же сковороде обжарьте измельченный чеснок и нарезанный мелко лук, чтобы они отдали свой аромат и создали основу для соуса.
  4. Продолжайте готовить смесь в течение 20 мин, затем добавьте нарезанные кубиками помидоры без семян. Готовьте еще 15 минут.
  5. Добавьте хорошую порцию вина и дайте алкоголю немного испариться, чтобы его аромат гармонично соединился с композицией блюда.
  6. Снова положите куриные бедрышки на сковороду и залейте говяжьим или куриным бульоном, так чтобы курица была полностью покрыта жидкостью.
  7. Дайте блюду томиться в течение 45 мин или пока оно не станет мягким.
  8. В течение последних 10 мин приготовления добавьте измельченные курагу, инжир и сливы. Эти сладкие ингредиенты придадут блюду особую нежность и интересные вкусовые оттенки.
  9. Добавьте нарезанные овощи и дайте готовить блюду еще 5 мин, чтобы соус полностью загустел и все ингредиенты гармонично соединились.

Подготовьте все ингредиенты заранее, наслаждайтесь процессом приготовления и пусть каждый кусочек этого блюда напоминает вам о пристрастии к вкусной еде.

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