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Курица по-китайски: необычный рецепт

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Время на прочтение
2 мин
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Курица по-китайски: необычный рецепт

Фото: Credits

Китайская кухня популярна во всем мире. Она славится неожиданными вкусовыми сочетаниями и пикантными соусами.

Куриное филе - еда популярная, но непростая в приготовлении. Чтобы куриное филе получилось сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать и правильно приготовить. Попробуйте приготовить куриное филе по этому рецепту. 

Ингредиенты

  • куриные грудки - 2 шт.
  • кукурузный крахмал - 1 ст.  
  • соль - половина ч. л
  • масло для фритюра 
  • кунжут 

Для маринада:

  • яичный белок - 2 шт.
  • соевый соус - 1 ст. л. 
  • мирин - 2 ст. л (мирин - сладкий слабоалкогольный напиток, его можно заменить белым вином с сахаром в пропорции 1 столовая ложка мирина = 2 чайные ложки белого вина + 1 чайная ложка сахара)

Для соуса:

  • куриный бульон - половина стакана
  • соевый соус - 2 ст. л.   
  • масло - 1 ст. л.
  • чеснок - 3 зубчика
  • темный соевый соус - 1 ст. л. 
  • кунжутное масло - 2 ч. л. 
  • мирин - 2 ст. л. 
  • светло-коричневый сахар - 3 ст. л. 
  • кукурузный крахмал - 1 ч. л.

Приготовление

Добавьте 4 стакана масла в большую кастрюлю. Нагрейте до 180 градусов.
Смешайте ингредиенты маринада и добавьте нарезанную кубиками курицу, перемешайте. 
Смешайте ингредиенты соуса.
Достаньте курицу из маринада, обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, смешанном с солью и стряхните излишки.
Обжарьте курицу партиями во фритюре, пока она не станет золотисто-коричневой, хрустящей и прожаренной.
Пока курица готовится, нагрейте 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный чеснок и готовьте 1 минуту.
Добавьте ингредиенты для соуса и варите до загустения.
Добавьте в соус обжаренную курицу и варите 3-4 минуты.
Подавайте, украсив семенами кунжута.

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