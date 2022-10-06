Курица по-китайски: необычный рецепт

Китайская кухня популярна во всем мире. Она славится неожиданными вкусовыми сочетаниями и пикантными соусами.
Куриное филе - еда популярная, но непростая в приготовлении. Чтобы куриное филе получилось сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать и правильно приготовить. Попробуйте приготовить куриное филе по этому рецепту.
Ингредиенты
- куриные грудки - 2 шт.
- кукурузный крахмал - 1 ст.
- соль - половина ч. л
- масло для фритюра
- кунжут
Для маринада:
- яичный белок - 2 шт.
- соевый соус - 1 ст. л.
- мирин - 2 ст. л (мирин - сладкий слабоалкогольный напиток, его можно заменить белым вином с сахаром в пропорции 1 столовая ложка мирина = 2 чайные ложки белого вина + 1 чайная ложка сахара)
Для соуса:
- куриный бульон - половина стакана
- соевый соус - 2 ст. л.
- масло - 1 ст. л.
- чеснок - 3 зубчика
- темный соевый соус - 1 ст. л.
- кунжутное масло - 2 ч. л.
- мирин - 2 ст. л.
- светло-коричневый сахар - 3 ст. л.
- кукурузный крахмал - 1 ч. л.
Приготовление
Добавьте 4 стакана масла в большую кастрюлю. Нагрейте до 180 градусов.
Смешайте ингредиенты маринада и добавьте нарезанную кубиками курицу, перемешайте.
Смешайте ингредиенты соуса.
Достаньте курицу из маринада, обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, смешанном с солью и стряхните излишки.
Обжарьте курицу партиями во фритюре, пока она не станет золотисто-коричневой, хрустящей и прожаренной.
Пока курица готовится, нагрейте 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный чеснок и готовьте 1 минуту.
Добавьте ингредиенты для соуса и варите до загустения.
Добавьте в соус обжаренную курицу и варите 3-4 минуты.
Подавайте, украсив семенами кунжута.
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