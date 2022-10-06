Курица по-китайски: необычный рецепт

Куриное филе - еда популярная, но непростая в приготовлении. Чтобы куриное филе получилось сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать и правильно приготовить. Попробуйте приготовить куриное филе по этому рецепту.

Ингредиенты

куриные грудки - 2 шт.

кукурузный крахмал - 1 ст.

соль - половина ч. л

масло для фритюра

кунжут

Для маринада:

яичный белок - 2 шт.

соевый соус - 1 ст. л.

мирин - 2 ст. л (мирин - сладкий слабоалкогольный напиток, его можно заменить белым вином с сахаром в пропорции 1 столовая ложка мирина = 2 чайные ложки белого вина + 1 чайная ложка сахара)

Для соуса:

куриный бульон - половина стакана

соевый соус - 2 ст. л.

масло - 1 ст. л.

чеснок - 3 зубчика

темный соевый соус - 1 ст. л.

кунжутное масло - 2 ч. л.

мирин - 2 ст. л.

светло-коричневый сахар - 3 ст. л.

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

Приготовление

Добавьте 4 стакана масла в большую кастрюлю. Нагрейте до 180 градусов.

Смешайте ингредиенты маринада и добавьте нарезанную кубиками курицу, перемешайте.

Смешайте ингредиенты соуса.

Достаньте курицу из маринада, обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, смешанном с солью и стряхните излишки.

Обжарьте курицу партиями во фритюре, пока она не станет золотисто-коричневой, хрустящей и прожаренной.

Пока курица готовится, нагрейте 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный чеснок и готовьте 1 минуту.

Добавьте ингредиенты для соуса и варите до загустения.

Добавьте в соус обжаренную курицу и варите 3-4 минуты.

Подавайте, украсив семенами кунжута.

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