Курица по-японски: быстрый рецепт оригинального блюда из шести ингредиентов

Это блюдо требует минимального количества ингредиентов. Курица может быть без костей и с кожей, но при желании вы можете сделать все наоборот и взять кусочки с костями или без кожи. В любом случае, подавайте курицу с большим количеством приготовленного на пару белого риса и тушеных овощей, чтобы получилось полноценное японское блюдо.

Ингредиенты куриное мясо 1 кг соевая паста 6 ст. л. мед 3 ст. л. лук шалот 4 шт. сливочное масло 1 ст. л. лимон 1 шт.

1. Положите кусочки курицы в контейнер или закрывающийся пластиковый пакет и равномерно распределите по ним мисо и мед.

2. Охладите минимум на 2 часа или на ночь. Не держите дольше 24 часов, иначе курица начнет высыхать.

3. Застелите противень фольгой. Разложите лук ровным слоем, чтобы получилась подстилка для курицы. Положите курицу на лук кожей вверх, расположив кусочки близко друг к другу, не соприкасаясь. Соберите излишки маринада и распределите его между курицей и луком. Равномерно распределите сливочное масло по курице.

4. Жарьте курицу под грилем в духовке, пока кожа не станет хрустящей, а мед и мисо не карамелизируются до золотисто-коричневого цвета, около 6 минут. Некоторые части могут стать немного черными из-за меда.

5. Выключите гриль и установите духовку на температуру 200 градусов. Запекайте, пока курица не будет полностью готова, еще 7–9 минут. Если у вас есть сомнения относительно готовности курицы, продолжайте готовить еще 2–3 минуты и еще раз проверьте готовность.

6. Достаньте курицу из духовки и дайте ей постоять 5 минут. (Курица будет продолжать готовиться от остаточного тепла.) Переложите курицу и зеленый лук на сервировочное блюдо и полейте соусом, оставшимся на противне. Подавайте сразу же с дольками лимона.

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