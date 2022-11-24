Курица с черным перцем: быстрый рецепт вкусного блюда

В наше время стоит запасаться рецептами блюд, на приготовление которых не нужно много времени.
Эту курицу с черным перцем можно приготовить всего за 30 минут, но блюдо это вас точно порадует.
Ингредиенты
Маринад
- куриные бедра без костей и кожи - 500 г
- кукурузный крахмал - 2 ст. л.
- соевый соуса - 2 ст. л.
- черный свежемолотый перец
Овощи
- растительное масло - треть стакана
- болгарский перец - 1 шт.
- сельдерей - 3 стебля
- луковица - 1 шт.
- измельченный имбирь - 1 ч. л.
- чеснок - 4 зубчика
Соус
- устричный соус - четверть стакана
- рисовый уксус - 3 ст. л.
- мед - 2 ч. л.
- вода - 2 ст. л.
- кунжутное масло - 2 ч. л.
- черный свежемолотый перец - пол чайной ложки
Подготовка
- Курицу нарежьте небольшими кубиками.
- Болгарский перец нарежьте кубиками.
- Нарежьте сельдерей небольшими ломтиками.
- Нарежьте лук кубиками.
- Измельчите имбирь.
- Измельчите чеснок.
Приготовление
Маринад
Смешайте все ингредиенты в миске и оставьте курицу на 15 минут, пока вы готовите остальные ингредиенты.
Соус
Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Отложите до готовности к использованию.
Курица
Налейте масло в вок или большую сковороду с высокими бортами.
Когда масло нагреется, добавьте маринованную курицу и готовьте партиями по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложите в сторону.
Обжарьте овощи в той же сковородке, где готовилась курица.
Готовьте в течение 4 минут, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и нежными.
Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.
Добавьте соус и приготовленную курицу обратно в сковороду с овощами и перемешайте.
Готовьте все еще 1-2 минуты, чтобы курица снова прогрелась и соус немного загустел.
Подавайте, посыпав семенами кунжута и черным перцем по желанию.
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