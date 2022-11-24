Курица с черным перцем: быстрый рецепт вкусного блюда

В наше время стоит запасаться рецептами блюд, на приготовление которых не нужно много времени.

Эту курицу с черным перцем можно приготовить всего за 30 минут, но блюдо это вас точно порадует.

Ингредиенты

Маринад

куриные бедра без костей и кожи - 500 г

кукурузный крахмал - 2 ст. л.

соевый соуса - 2 ст. л.

черный свежемолотый перец

Овощи

растительное масло - треть стакана

болгарский перец - 1 шт.

сельдерей - 3 стебля

луковица - 1 шт.

измельченный имбирь - 1 ч. л.

чеснок - 4 зубчика

Соус

устричный соус - четверть стакана

рисовый уксус - 3 ст. л.

мед - 2 ч. л.

вода - 2 ст. л.

кунжутное масло - 2 ч. л.

черный свежемолотый перец - пол чайной ложки

Подготовка

Курицу нарежьте небольшими кубиками.

Болгарский перец нарежьте кубиками.

Нарежьте сельдерей небольшими ломтиками.

Нарежьте лук кубиками.

Измельчите имбирь.

Измельчите чеснок.

Приготовление

Маринад

Смешайте все ингредиенты в миске и оставьте курицу на 15 минут, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Соус

Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Отложите до готовности к использованию.

Курица

Налейте масло в вок или большую сковороду с высокими бортами.

Когда масло нагреется, добавьте маринованную курицу и готовьте партиями по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложите в сторону.

Обжарьте овощи в той же сковородке, где готовилась курица.

Готовьте в течение 4 минут, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и нежными.

Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.

Добавьте соус и приготовленную курицу обратно в сковороду с овощами и перемешайте.

Готовьте все еще 1-2 минуты, чтобы курица снова прогрелась и соус немного загустел.

Подавайте, посыпав семенами кунжута и черным перцем по желанию.

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