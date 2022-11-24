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Курица с черным перцем: быстрый рецепт вкусного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2067
Время на прочтение
2 мин
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Курица с черным перцем: быстрый рецепт вкусного блюда

Фото: Credits

В наше время стоит запасаться рецептами блюд, на приготовление которых не нужно много времени.

Эту курицу с черным перцем можно приготовить всего за 30 минут, но блюдо это вас точно порадует. 

Ингредиенты

Маринад

  • куриные бедра без костей и кожи - 500 г
  • кукурузный крахмал - 2 ст. л.  
  • соевый соуса - 2 ст. л.  
  • черный свежемолотый перец

Овощи

  • растительное масло - треть стакана
  • болгарский перец - 1 шт.    
  • сельдерей - 3 стебля  
  • луковица - 1 шт.   
  • измельченный имбирь - 1 ч. л.
  • чеснок - 4 зубчика

Соус

  • устричный соус - четверть стакана
  • рисовый уксус - 3 ст. л. 
  • мед - 2 ч. л. 
  • вода - 2 ст. л.  
  • кунжутное масло - 2 ч. л.
  • черный свежемолотый перец  - пол чайной ложки

Подготовка

  • Курицу нарежьте небольшими кубиками. 
  • Болгарский перец нарежьте кубиками. 
  • Нарежьте сельдерей небольшими ломтиками. 
  • Нарежьте лук кубиками. 
  • Измельчите имбирь. 
  • Измельчите чеснок. 

Приготовление

Маринад

Смешайте все ингредиенты в миске и оставьте курицу на 15 минут, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Соус

Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Отложите до готовности к использованию.

Курица

Налейте масло в вок или большую сковороду с высокими бортами. 
Когда масло нагреется, добавьте маринованную курицу и готовьте партиями по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложите в сторону.
Обжарьте овощи в той же сковородке, где готовилась курица. 
Готовьте в течение 4 минут, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и нежными.
Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще минуту.
Добавьте соус и приготовленную курицу обратно в сковороду с овощами и перемешайте.
Готовьте все еще 1-2 минуты, чтобы курица снова прогрелась и соус немного загустел.
Подавайте, посыпав семенами кунжута и черным перцем по желанию.

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Дата публикации
Просмотры
2067
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