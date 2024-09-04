Курица с медом, лаймом и овощами в фольге: рецепт для быстрого ужина

Ужин не кажется таким уж сложным, если не нужно ничего убирать.

Каждая порция этой курицы с медом и лаймом и овощами готовится отдельно, вы заворачиваете грудинку с овощами в фольгу и кладете ее прямо на гриль. После того, как все будет готово, просто выбросьте фольгу.

Ингредиенты сливочное масло 3 ст. л. оливковое масло 2 ст. л. чеснок 2 зубчика имбирь 1 ст. л. мед 2 ст. л. цедра 1 лайма куриные грудинки 4 шт. зира 1 ч. л. копченая паприка 0,5 ч. л. овощи на ваш вкус(брокколи, кабачки, спаржа) соль свежемолотый черный перец зелень

1. В небольшой миске смешайте масло, оливковое масло, измельченный чеснок, измельченный имбирь, мед и цедру лайма.

2. Сделайте из фольги четыре пакета. Поместите куриную грудку в центр каждого. Приправьте ее тмином и паприкой. Разделите овощи между пакетами. Смажьте курицу и спаржу медово-имбирным соусом и приправьте солью и перцем. Заверните фольгу поверх еды внутри и защипните несколько раз, чтобы запечатать.

3. Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне. Жарьте пакеты на гриле, пока курица не приготовится, 15–20 минут.

5. Перед подачей украсьте курицу зеленью.

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