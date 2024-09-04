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Курица с медом, лаймом и овощами в фольге: рецепт для быстрого ужина

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
121
Время на прочтение
1 мин
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Курица с медом, лаймом и овощами в фольге: рецепт для быстрого ужина

Курица с медом и лаймом и овощами в фольге / Фото: Credits

Ужин не кажется таким уж сложным, если не нужно ничего убирать.

 Каждая порция этой курицы с медом и лаймом и овощами готовится отдельно, вы заворачиваете грудинку с овощами в фольгу и кладете ее прямо на гриль. После того, как все будет готово, просто выбросьте фольгу.

Ингредиенты

сливочное масло
3 ст. л.
оливковое масло
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
имбирь
1 ст. л.
мед
2 ст. л.
цедра 1 лайма
куриные грудинки
4 шт.
зира
1 ч. л.
копченая паприка
0,5 ч. л.
овощи на ваш вкус(брокколи, кабачки, спаржа)
соль
свежемолотый черный перец
зелень

1. В небольшой миске смешайте масло, оливковое масло, измельченный чеснок, измельченный имбирь, мед и цедру лайма.

2. Сделайте из фольги четыре пакета. Поместите куриную грудку в центр каждого. Приправьте ее тмином и паприкой. Разделите овощи между пакетами. Смажьте курицу и спаржу медово-имбирным соусом и приправьте солью и перцем. Заверните фольгу поверх еды внутри и защипните несколько раз, чтобы запечатать.

3. Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне. Жарьте пакеты на гриле, пока курица не приготовится, 15–20 минут.

5. Перед подачей украсьте курицу зеленью. 

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