Курица с медом, лаймом и овощами в фольге: рецепт для быстрого ужина

Ужин не кажется таким уж сложным, если не нужно ничего убирать.
Каждая порция этой курицы с медом и лаймом и овощами готовится отдельно, вы заворачиваете грудинку с овощами в фольгу и кладете ее прямо на гриль. После того, как все будет готово, просто выбросьте фольгу.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 3 ст. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- имбирь
- 1 ст. л.
- мед
- 2 ст. л.
- цедра 1 лайма
- куриные грудинки
- 4 шт.
- зира
- 1 ч. л.
- копченая паприка
- 0,5 ч. л.
- овощи на ваш вкус(брокколи, кабачки, спаржа)
- соль
- свежемолотый черный перец
- зелень
1. В небольшой миске смешайте масло, оливковое масло, измельченный чеснок, измельченный имбирь, мед и цедру лайма.
2. Сделайте из фольги четыре пакета. Поместите куриную грудку в центр каждого. Приправьте ее тмином и паприкой. Разделите овощи между пакетами. Смажьте курицу и спаржу медово-имбирным соусом и приправьте солью и перцем. Заверните фольгу поверх еды внутри и защипните несколько раз, чтобы запечатать.
3. Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне. Жарьте пакеты на гриле, пока курица не приготовится, 15–20 минут.
5. Перед подачей украсьте курицу зеленью.
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