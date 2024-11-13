Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курица с рисом в рукаве для запекания: быстрый рецепт ароматного блюда

Курица с рисом в рукаве для запекания: быстрый рецепт ароматного блюда

Рис с курицей и овощами / Фото: Credits

Идеальное сочетание куриных ножек, нежного риса и душистых специй создает гармонию, которая понравится каждому члену вашей семьи.

На странице olga.riabenko поделились отличным рецептом для всех, кто любит сытные, но легкие в приготовлении блюда. Когда вы готовите курицу с рисом в рукаве, получите сочное мясо и рассыпчатый рис, пропитанный ароматами пряностей и соком курицы.⠀

Ингредиенты

Куриные ножки
6-8 шт.
Соль
2 ч. л
Копченая паприка
1 ч. л
Приправа для курицы
1 ч. л
Сушеный чеснок
1 ч. л
Масло
60 мл
Рис
300 г
Лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Помидор
1 шт.
Чеснок
1 шт.
Куркума
1 ч. л
Вода
600 мл.
Рукав для запекания

Приготовление:

  1. К куриным ножкам добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло.
  2. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.
  3. В рукав для запекания всыпьте рис, нарезанный лук, помидор и морковь.
  4. Добавьте куркуму, соль, специи для курицы.
  5. Влейте воду и тщательно перемешайте.
  6. Выложите ножки в рукав до риса и положите чеснок.
  7. Свяжите, сделайте надрезы или проколите рукав и положите в форму.
  8. Запекать при 180°C в течение 60 минут.

Готовое блюдо осторожно достаньте из запекающего рукава, выложите на большую тарелку и подавайте горячей. Украсьте свежей зеленью, например петрушкой или укропом, для яркого вкуса и свежести.

@olga.riabenko Курица с рисом в рукаве ⠀ Делюсь идеальным рецептом для тех, кто любит сытные блюда с минимумом усилий ⠀ Сочетание куриных ножек, нежного риса и душистых специй создает непревзойденную гармонию вкусов, которая обязательно понравится всей семье) ⠀ Вам понадобится: ⠀ — Куриные ножки – 6-8 шт; — соль – 2 ч. л; — копченая паприка – 1 ч.л; — приправа для курицы – 1ч.л; — сушеный чеснок – 1 ч.л; — масло – 60 мл; — Рис – 300 г; — лук –1 шт; — морковь – 1 шт; — помидор – 1 шт; — чеснок – 1 шт; — куркума – 1 ч.л; — вода – 600 мл; — Рукав для запекания. ⠀ Процесс приготовления: ⠀ * К куриным ножкам добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. * Смешать и оставить мариноваться на 30 мин. В рукав для запекания всыпать рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натереть на большую терку. * Добавить куркуму, соль, специи для курицы. Влить воду и тщательно смешать. * Выложить ножки в рукав к рису и положить чеснок. * Связать, сделать надрезы или проколоть рукав и положить в форму. Запекать при 180°С в течение 1 часа. ⠀ Сытное блюдо готово ⠀ Не теряйте времени — готовьте вместе со мной вкусно и быстро #куркаврукавы #куркавдуховцы #куркарецепт #куркавсоуси #рисрецепт ♬ оригинальный звук — Ольга Рябенко | Мастер Шеф

Этот рецепт курицы с рисом в рукаве – идеальное решение для занятых хозяек, которые хотят порадовать родных чем-то вкусным и полезным.

Читайте также:

Рецепт очень вкусного украинского блюда! Стручковая фасоль запеченная с сыром

Рецепт очень вкусного украинского блюда! Стручковая фасоль запеченная с сыром

Похожие темы:

Следующая публикация