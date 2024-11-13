Курица с рисом в рукаве для запекания: быстрый рецепт ароматного блюда

На странице olga.riabenko поделились отличным рецептом для всех, кто любит сытные, но легкие в приготовлении блюда. Когда вы готовите курицу с рисом в рукаве, получите сочное мясо и рассыпчатый рис, пропитанный ароматами пряностей и соком курицы.⠀

Ингредиенты Куриные ножки 6-8 шт. Соль 2 ч. л Копченая паприка 1 ч. л Приправа для курицы 1 ч. л Сушеный чеснок 1 ч. л Масло 60 мл Рис 300 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Помидор 1 шт. Чеснок 1 шт. Куркума 1 ч. л Вода 600 мл. Рукав для запекания

Приготовление:

К куриным ножкам добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут. В рукав для запекания всыпьте рис, нарезанный лук, помидор и морковь. Добавьте куркуму, соль, специи для курицы. Влейте воду и тщательно перемешайте. Выложите ножки в рукав до риса и положите чеснок. Свяжите, сделайте надрезы или проколите рукав и положите в форму. Запекать при 180°C в течение 60 минут.

Готовое блюдо осторожно достаньте из запекающего рукава, выложите на большую тарелку и подавайте горячей. Украсьте свежей зеленью, например петрушкой или укропом, для яркого вкуса и свежести.

#куркавдуховцы #куркарецепт #куркавсоуси #рисрецепт ♬ оригинальный звук — Ольга Рябенко | Мастер Шеф @olga.riabenko Курица с рисом в рукаве ⠀ Делюсь идеальным рецептом для тех, кто любит сытные блюда с минимумом усилий ⠀ Сочетание куриных ножек, нежного риса и душистых специй создает непревзойденную гармонию вкусов, которая обязательно понравится всей семье) ⠀ Вам понадобится: ⠀ — Куриные ножки – 6-8 шт; — соль – 2 ч. л; — копченая паприка – 1 ч.л; — приправа для курицы – 1ч.л; — сушеный чеснок – 1 ч.л; — масло – 60 мл; — Рис – 300 г; — лук –1 шт; — морковь – 1 шт; — помидор – 1 шт; — чеснок – 1 шт; — куркума – 1 ч.л; — вода – 600 мл; — Рукав для запекания. ⠀ Процесс приготовления: ⠀ * К куриным ножкам добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. * Смешать и оставить мариноваться на 30 мин. В рукав для запекания всыпать рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натереть на большую терку. * Добавить куркуму, соль, специи для курицы. Влить воду и тщательно смешать. * Выложить ножки в рукав к рису и положить чеснок. * Связать, сделать надрезы или проколоть рукав и положить в форму. Запекать при 180°С в течение 1 часа. ⠀ Сытное блюдо готово ⠀ Не теряйте времени — готовьте вместе со мной вкусно и быстро #куркаврукавы

Этот рецепт курицы с рисом в рукаве – идеальное решение для занятых хозяек, которые хотят порадовать родных чем-то вкусным и полезным.

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