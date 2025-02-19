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Курица "Топкапы": оригинальный рецепт турецкой кухни

Курица "Топкапы": оригинальный рецепт турецкой кухни

Курица "Топкапы" / Фото: Credits

Турецкая кухня славится своим разнообразием вкусов и ароматов, а курица "Топкапы" — настоящая гастрономическая жемчужина, которую стоит попробовать приготовить дома.

Это изысканный рецепт, о котором рассказали на странице fatmagulkitchen, в котором куриное мясо наполняется ароматной начинкой из риса, смородины и кедровых орехов, а затем запекается до золотистой корочки. В результате вы получите нежную, сочную курицу с богатым, восточным вкусом.

Ингредиенты

Куриные бедра без кожи и костей
4 шт.
Рис
1 стакан
Смородина
2 ст. л
Кедровые орехи
2 ст. л
Лук
1 шт.
Соль
Черный перец
Тмин
Оливковое масло
Сливочное масло
Томатная паста
1 час. л

Приготовление

  1. Сначала замаринуйте куриное мясо. Для этого смешайте оливковое масло с красным перцем (при желании) и тщательно натрите куриные кусочки. Отложите их в сторону, чтобы они хорошо пропитались специями.
  2. В сковороде разогрейте немного сливочного масла и поджарьте измельченный лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте кедровые орехи и обжаривайте их несколько минут, пока они не приобретут приятный аромат.
  4. Затем всыпьте рис, смородину, тмин, черный перец и соль. Перемешайте все и обжарьте еще несколько минут, чтобы рис впитал ароматы. Добавьте немного воды (около полстакана) и тушите начинку до полуготовности.
  5. Разложите куриные бедра в глубокую миску так, чтобы края свисали немного. Внутрь каждого куска уложите подготовленный рис с приправами и орехами. Затем заверните края курицы внутрь, формируя небольшие "конвертики".
  6. Выложите фаршированные кусочки в стеклянную или керамическую форму для запекания. В отдельной чашке разведите томатную пасту небольшим количеством воды и смажьте ею края курицы, чтобы придать блюду более насыщенный вкус и аппетитный вид.
  7. Накройте форму для выпекания и запекайте при температуре 200°C в течение 30 мин. После этого снимите бумагу и оставьте запекаться еще на 30 мин, чтобы курица приобрела румяную корочку.

Готовое блюдо можно подавать горячим, украсив свежей зеленью или ломтиками лимона для легкого цитрусового акцента. Курица "Топкапы" отлично сочетается с йогуртовым соусом или традиционными турецкими салатами.

Наслаждайтесь изысканным вкусом настоящей турецкой кухни у себя дома.

Приятного аппетита!

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