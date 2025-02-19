Курица "Топкапы": оригинальный рецепт турецкой кухни

Турецкая кухня славится своим разнообразием вкусов и ароматов, а курица "Топкапы" — настоящая гастрономическая жемчужина, которую стоит попробовать приготовить дома.
Это изысканный рецепт, о котором рассказали на странице fatmagulkitchen, в котором куриное мясо наполняется ароматной начинкой из риса, смородины и кедровых орехов, а затем запекается до золотистой корочки. В результате вы получите нежную, сочную курицу с богатым, восточным вкусом.
Ингредиенты
- Куриные бедра без кожи и костей
- 4 шт.
- Рис
- 1 стакан
- Смородина
- 2 ст. л
- Кедровые орехи
- 2 ст. л
- Лук
- 1 шт.
- Соль
- Черный перец
- Тмин
- Оливковое масло
- Сливочное масло
- Томатная паста
- 1 час. л
Приготовление
- Сначала замаринуйте куриное мясо. Для этого смешайте оливковое масло с красным перцем (при желании) и тщательно натрите куриные кусочки. Отложите их в сторону, чтобы они хорошо пропитались специями.
- В сковороде разогрейте немного сливочного масла и поджарьте измельченный лук до золотистого цвета.
- Добавьте кедровые орехи и обжаривайте их несколько минут, пока они не приобретут приятный аромат.
- Затем всыпьте рис, смородину, тмин, черный перец и соль. Перемешайте все и обжарьте еще несколько минут, чтобы рис впитал ароматы. Добавьте немного воды (около полстакана) и тушите начинку до полуготовности.
- Разложите куриные бедра в глубокую миску так, чтобы края свисали немного. Внутрь каждого куска уложите подготовленный рис с приправами и орехами. Затем заверните края курицы внутрь, формируя небольшие "конвертики".
- Выложите фаршированные кусочки в стеклянную или керамическую форму для запекания. В отдельной чашке разведите томатную пасту небольшим количеством воды и смажьте ею края курицы, чтобы придать блюду более насыщенный вкус и аппетитный вид.
- Накройте форму для выпекания и запекайте при температуре 200°C в течение 30 мин. После этого снимите бумагу и оставьте запекаться еще на 30 мин, чтобы курица приобрела румяную корочку.
Готовое блюдо можно подавать горячим, украсив свежей зеленью или ломтиками лимона для легкого цитрусового акцента. Курица "Топкапы" отлично сочетается с йогуртовым соусом или традиционными турецкими салатами.
Наслаждайтесь изысканным вкусом настоящей турецкой кухни у себя дома.
Приятного аппетита!
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