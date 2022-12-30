Курица в апельсиновом соусе: рецепт в китайском стиле

Кусочки куриного филе в апельсиновом соусе – популярное блюдо в китайских ресторанах. Но вы можете приготовить его дома – это совсем не сложно.
Простой апельсиновый соус к курице имеет все необходимые нотки вкуса – он немного сладковатый и немного острый, что раскрывает вкус и аромат блюда. Маринад из соевого соуса с апельсином сделает курицу особенно нежной.
Ингредиенты:
- куриные бедрышки (без шкурки и костей) - 500 г
Для кляра:
- мука – 150 г
- крахмал – 50 г
- вода – 130 мл
- соль, перец черный молотый
Для приготовления соуса:
- апельсиновый сок – 100 мл
- цедра апельсина – 1 ч. л.
- сахар – 30 г
- рисовый уксус – 30 мл
- крахмал – 15 г
- вода – 30 мл
- чеснок – 2 зубчика
- имбирь – 10 г
- соевый соус – 3 ст. л.
- кунжутное масло – 2 ст. л.
- перец чили
- растительное масло (для жарки)
Приготовление:
Куриные бедрышки отделите от кожи и кости. Мякоть нарежьте на небольшие кусочки. В муку добавьте крахмал, соль, перец, яйцо. Замешайте жидкое тесто, добавляя постепенно воду. Взбейте венчиком до однородности. В тесто выложите кусочки курицы, перемешайте. Оставьте промариноваться на 10-20 минут. На раскаленную сковороду в масло выкладывайте кусочки курицы и обжаривайте на небольшом огне, переворачивая, пять минут до золотистого цвета.
Для приготовления соуса имбирь и чеснок натрите на мелкой терке. На раскаленную сковороду налейте кунжутное масло, чеснок, имбирь, перец и обжаривайте приправы на среднем огне одну минуту. Добавьте сахар, апельсиновый сок, цедру апельсина, соевый соус, уксус. Перемешайте. Крахмал залейте водой, перемешивая, и добавьте в соус. Соус доведите до кипения, постоянно помешивая, добавьте кусочки курицы, все перемешайте и протушите (до загустения соуса). Курица в апельсиновом соусе готова!
Советы:
- Кусочки курицы обжаривайте на расстоянии друг от друга.
- Тесто для мяса должно быть, как густая сметана.
- Крахмал используйте любой.
- Свежевыжатый апельсиновый сок и цедра делает вкус соуса лучше.
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