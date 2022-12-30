Курица в апельсиновом соусе: рецепт в китайском стиле

Кусочки куриного филе в апельсиновом соусе – популярное блюдо в китайских ресторанах. Но вы можете приготовить его дома – это совсем не сложно.

Простой апельсиновый соус к курице имеет все необходимые нотки вкуса – он немного сладковатый и немного острый, что раскрывает вкус и аромат блюда. Маринад из соевого соуса с апельсином сделает курицу особенно нежной.

Ингредиенты:

куриные бедрышки (без шкурки и костей) - 500 г

Для кляра:

мука – 150 г

крахмал – 50 г

вода – 130 мл

соль, перец черный молотый

Для приготовления соуса:

апельсиновый сок – 100 мл

цедра апельсина – 1 ч. л.

сахар – 30 г

рисовый уксус – 30 мл

крахмал – 15 г

вода – 30 мл

чеснок – 2 зубчика

имбирь – 10 г

соевый соус – 3 ст. л.

кунжутное масло – 2 ст. л.

перец чили

растительное масло (для жарки)

Приготовление:

Куриные бедрышки отделите от кожи и кости. Мякоть нарежьте на небольшие кусочки. В муку добавьте крахмал, соль, перец, яйцо. Замешайте жидкое тесто, добавляя постепенно воду. Взбейте венчиком до однородности. В тесто выложите кусочки курицы, перемешайте. Оставьте промариноваться на 10-20 минут. На раскаленную сковороду в масло выкладывайте кусочки курицы и обжаривайте на небольшом огне, переворачивая, пять минут до золотистого цвета.

Для приготовления соуса имбирь и чеснок натрите на мелкой терке. На раскаленную сковороду налейте кунжутное масло, чеснок, имбирь, перец и обжаривайте приправы на среднем огне одну минуту. Добавьте сахар, апельсиновый сок, цедру апельсина, соевый соус, уксус. Перемешайте. Крахмал залейте водой, перемешивая, и добавьте в соус. Соус доведите до кипения, постоянно помешивая, добавьте кусочки курицы, все перемешайте и протушите (до загустения соуса). Курица в апельсиновом соусе готова!

Советы:

Кусочки курицы обжаривайте на расстоянии друг от друга.

Тесто для мяса должно быть, как густая сметана.

Крахмал используйте любой.

Свежевыжатый апельсиновый сок и цедра делает вкус соуса лучше.

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