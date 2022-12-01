Курица в медово-соевом соусе: интересный рецепт

Как бы то ни было, а Новый год непременно наступит, а это значит, что надо пересмотреть коллекцию своих праздничных рецептов и, возможно, чем-то ее дополнить.
Мясо курицы - одно из самых доступных на рынке для потребителей, а медовый соус делает его сочным и вкусным. К курице можно добавлять разные приправы и соусы.
Составляющие для маринада:
- соевый соус – 8 ст. л.
- паприка острая – 1 ч. л.
- паприка сладкая – 1 ч. л.
- чеснок – 4 зубчика
- мед – 2 ст. л.
- соль, перец черный молотый – по вкусу
- масла – 10 мл
Приготовление
Курицу промойте под проточной водой и высушите бумажными салфетками.
Приготовьте маринад. Для этого смешайте в миске соевый соус, мед, чеснок, паприку, перец и соль. Затем смажьте курицу этим маринадом со всех сторон и изнутри. Дайте два часа постоять для полноценного маринования.
Далее смажьте форму растительным маслом, поставьте мясо в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 1,5 часа. Важно: время зависит от размера курицы.
Советы в приготовлении
- Тушку курицы берем 1,5-2 кг.
- Чеснок следует пропустить через пресс.
- Если мед густой, его нужно растопить.
- Курицу можно замариновать на ночь.
- Если она не пропеклась, а быстро подрумянивается, нужно полить соком из формы и прикрыть фольгой, чтобы она несколько пропарилась.
- Соль добавлять следует осторожно, ведь соевый соус соленый.
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