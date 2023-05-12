Куриная грудка в сливочном соусе: быстрый рецепт

Куриная грудка – это отличное дополнение к любому гарниру. Быстрая обжарка оставляет мясо сочным, а добавление сливок делает вкус более насыщенным и сливочным.
Блюдо получится сочным с пикантным вкусом и вкуснейшим соусом.
Ингредиенты
- куриное филе – 900 г
- сливки – 200 мл
- сливочное масло – 30 г
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- помидоры черри – 100 г
- сыр твердый – 50 г
- мускатный орех – 0,5 ч. л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
- базилик – 0,5 ч. л.
- растительное масло
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Каждую грудку нарежьте продольными, а затем - поперечными надрезами. Дорезать до конца не нужно, должны получиться квадраты. Посолите, поперчите с обеих сторон.
Помидоры разрежьте пополам. Мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Сыр натрите на мелкую терку.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Куриное филе обжарьте на сильном огне надрезами вниз до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на блюдо.
На горячую сковороду выложите сливочное масло. Обжарьте лук и чеснок, добавьте сливки, перемешайте. Добавьте сыр, помидоры чили, соль, перец, чеснок, базилик и мускатный орех. Выложите в соус куриное филе. Полейте сверху этим соусом. Протушите на медленном огне 15-20 минут, в конце добавьте петрушку.
Советы
- Сливки берите любой жирности.
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