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Куриная грудка в сливочном соусе: быстрый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
2 мин
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Куриная грудка в сливочном соусе: быстрый рецепт

Куриная грудка в сливочном соусе / Фото: Credits

Куриная грудка – это отличное дополнение к любому гарниру. Быстрая обжарка оставляет мясо сочным, а добавление сливок делает вкус более насыщенным и сливочным.

Блюдо получится сочным с пикантным вкусом и вкуснейшим соусом.

Ингредиенты

  • куриное филе – 900 г
  • сливки – 200 мл
  • сливочное масло – 30 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • помидоры черри – 100 г
  • сыр твердый – 50 г
  • мускатный орех – 0,5 ч. л.
  • чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
  • базилик – 0,5 ч. л.
  • растительное масло
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Каждую грудку нарежьте продольными, а затем - поперечными надрезами. Дорезать до конца не нужно, должны получиться квадраты. Посолите, поперчите с обеих сторон.

Помидоры разрежьте пополам. Мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Сыр натрите на мелкую терку.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Куриное филе обжарьте на сильном огне надрезами вниз до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на блюдо.

На горячую сковороду выложите сливочное масло. Обжарьте лук и чеснок, добавьте сливки, перемешайте. Добавьте сыр, помидоры чили, соль, перец, чеснок, базилик и мускатный орех. Выложите в соус куриное филе. Полейте сверху этим соусом. Протушите на медленном огне 15-20 минут, в конце добавьте петрушку.

Советы

  • Сливки берите любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
243
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