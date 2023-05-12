Куриная грудка в сливочном соусе: быстрый рецепт

Куриная грудка – это отличное дополнение к любому гарниру. Быстрая обжарка оставляет мясо сочным, а добавление сливок делает вкус более насыщенным и сливочным.

Блюдо получится сочным с пикантным вкусом и вкуснейшим соусом.

Ингредиенты

куриное филе – 900 г

сливки – 200 мл

сливочное масло – 30 г

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 4 зубчика

помидоры черри – 100 г

сыр твердый – 50 г

мускатный орех – 0,5 ч. л.

чеснок сушеный – 0,5 ч. л.

базилик – 0,5 ч. л.

растительное масло

соль, перец черный молотый

Приготовление

Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Каждую грудку нарежьте продольными, а затем - поперечными надрезами. Дорезать до конца не нужно, должны получиться квадраты. Посолите, поперчите с обеих сторон.

Помидоры разрежьте пополам. Мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Сыр натрите на мелкую терку.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Куриное филе обжарьте на сильном огне надрезами вниз до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на блюдо.

На горячую сковороду выложите сливочное масло. Обжарьте лук и чеснок, добавьте сливки, перемешайте. Добавьте сыр, помидоры чили, соль, перец, чеснок, базилик и мускатный орех. Выложите в соус куриное филе. Полейте сверху этим соусом. Протушите на медленном огне 15-20 минут, в конце добавьте петрушку.

Советы

Сливки берите любой жирности.

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