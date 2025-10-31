- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриная пастрома: рецепт мяса, которое подойдет для праздничной нарезки
Куриная пастрома отлично заменит покупную колбасу и подойдет для праздничной нарезки, салатов или просто подать с любым гарниром.
Вам понадобится куриная грудка, специи и духовка. В итоге получится ароматное, сочное и красивое блюдо.
Ингредиенты
- куриная грудка
- 700-800 г
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- сухой чеснок
- 1 ч. л.
- хмели-сунели
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 30 г
- соль
-
В миске смешайте паприку, сухой чеснок, хмели-сунели, растительное масло и соль.
Куриную грудку помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите подготовленной смесью и оставьте на 30-60 минут при комнатной температуре.
Из фольги сделайте форму с бортиками, выложите в нее куриное филе и поставьте на противень.
Духовку предварительно разогрейте до 250 градусов, и отправьте в нее противень с куриным филе на 20 минут, затем духовку выключите, дверцу не открывайте и оставьте мясо в ней на 4-6 часов. Мясо достаньте из духовки и храните в холодильнике.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.