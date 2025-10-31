ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Куриная пастрома: рецепт мяса, которое подойдет для праздничной нарезки

Куриная пастрома отлично заменит покупную колбасу и подойдет для праздничной нарезки, салатов или просто подать с любым гарниром.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
7 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
132 ккал
Куриная пастрома

Куриная пастрома / © Credits

Вам понадобится куриная грудка, специи и духовка. В итоге получится ароматное, сочное и красивое блюдо.

Ингредиенты

куриная грудка
700-800 г
паприка молотая
1 ч. л.
сухой чеснок
1 ч. л.
хмели-сунели
1 ч. л.
растительное масло
30 г
соль

В миске смешайте паприку, сухой чеснок, хмели-сунели, растительное масло и соль.

  1. Куриную грудку помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите подготовленной смесью и оставьте на 30-60 минут при комнатной температуре.

  2. Из фольги сделайте форму с бортиками, выложите в нее куриное филе и поставьте на противень.

  3. Духовку предварительно разогрейте до 250 градусов, и отправьте в нее противень с куриным филе на 20 минут, затем духовку выключите, дверцу не открывайте и оставьте мясо в ней на 4-6 часов. Мясо достаньте из духовки и храните в холодильнике.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

