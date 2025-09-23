ТСН в социальных сетях

Рецепты
84
1 мин

Куриная печень, маринованная в соде: рецепт нежного и ароматного блюда

Особенность приготовления куриной печени в том, что маринуется она в пищевой соде. Блюдо получается очень нежным, благодаря соде и ароматным из-за большого количества лука.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
130 ккал
Куриная печень маринованная в соде

Куриная печень маринованная в соде / © Credits

Понадобится печень, лук, сода, сахар и чеснок.

Ингредиенты

куриная печень
500 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
2 зубчика
мука пшеничная
1 ст. л.
сода пищевая
1 ч. л.
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
растительное масло
перец черный молотый.

  1. Печень промойте, удалите прожилки и протоки. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.

  3. На сковороде с растительным маслом, на среднем огне обжарьте лук до мягкости, посолите, добавьте сахар, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета. Выложите на тарелку.

  4. Куриную печень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на крупные кусочки и перемешайте с мукой.

  5. В сковороду, где жарился лук, влейте одну столовую ложку растительного масла, выложите печень и обжарьте на среднем огне до румяности, добавьте обжаренный лук, чеснок, перец черный молотый, перемешайте и тушите при закрытой крышке пять минут.

Советы:

  • Печень можно использовать любую.

