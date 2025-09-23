- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриная печень, маринованная в соде: рецепт нежного и ароматного блюда
Особенность приготовления куриной печени в том, что маринуется она в пищевой соде. Блюдо получается очень нежным, благодаря соде и ароматным из-за большого количества лука.
Понадобится печень, лук, сода, сахар и чеснок.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло
-
- перец черный молотый.
-
Печень промойте, удалите прожилки и протоки. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.
На сковороде с растительным маслом, на среднем огне обжарьте лук до мягкости, посолите, добавьте сахар, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета. Выложите на тарелку.
Куриную печень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на крупные кусочки и перемешайте с мукой.
В сковороду, где жарился лук, влейте одну столовую ложку растительного масла, выложите печень и обжарьте на среднем огне до румяности, добавьте обжаренный лук, чеснок, перец черный молотый, перемешайте и тушите при закрытой крышке пять минут.
Советы:
Печень можно использовать любую.