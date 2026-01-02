- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриная печень с болгарским перцем и луком: простой и бистрый рецепт
Куриная печень с овощами получается нежная и мягкая.
Готовится просто и быстро, для этого куриную печень обжарьте с болгарским перцем, луком и протушите 15-20 минут. Подайте с рисом, картофелем или макаронами.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500 г
- перец болгарский
- 2 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Куриную печень помойте, удалите пленки и нарежьте на средние кусочки.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до слегка золотистого цвета, добавьте куриную печень перемешайте, обжарьте две минуты, затем добавьте сладкий перец, поперчите, посолите и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут.
Советы:
Готовое блюдо можно посыпать зеленью.