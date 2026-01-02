ТСН в социальных сетях

Рецепты
193
1 мин

Куриная печень с болгарским перцем и луком: простой и бистрый рецепт

Куриная печень с овощами получается нежная и мягкая.

35 минут
114 ккал
Куриная печень с болгарским перцем и луком

Куриная печень с болгарским перцем и луком / © Credits

Готовится просто и быстро, для этого куриную печень обжарьте с болгарским перцем, луком и протушите 15-20 минут. Подайте с рисом, картофелем или макаронами.

Ингредиенты

куриная печень
500 г
перец болгарский
2 шт.
лук репчатый
2 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Куриную печень помойте, удалите пленки и нарежьте на средние кусочки.

  2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой.

  3. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  4. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до слегка золотистого цвета, добавьте куриную печень перемешайте, обжарьте две минуты, затем добавьте сладкий перец, поперчите, посолите и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут.

Советы:

  • Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

