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Куриная печень с грибами: простой и быстрый рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
148 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Куриная печень с грибами: простой и быстрый рецепт

Куриная печень с грибами / Фото: Credits

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте куриную печень с грибами в сметане.

Блюдо порадует вас ароматом и насыщенным вкусом. Подайте к картофельному пюре, отварному рису или макаронам, либо как закуску в остывшем виде.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
шампиньоны
350 г
лук репчатый
2 шт.
сметана
1 ст.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриную печень промойте, обсушите, очистите от пленок и нарежьте на средние кусочки.
  2. Грибы промойте и нарежьте пластинами.
  3. Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук и обжарьте две минуты. Добавьте грибы к луку и готовьте на среднем огне 15-20 минут до испарения жидкости, затем выложите куриную печенку  и тушите при закрытой крышке 10 минут, далее добавьте сметану, посолите, поперчите, перемешайте и протушите еще пять минут.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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