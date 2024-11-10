Куриная печень с грибами: простой и быстрый рецепт

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте куриную печень с грибами в сметане.
Блюдо порадует вас ароматом и насыщенным вкусом. Подайте к картофельному пюре, отварному рису или макаронам, либо как закуску в остывшем виде.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- шампиньоны
- 350 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- сметана
- 1 ст.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриную печень промойте, обсушите, очистите от пленок и нарежьте на средние кусочки.
- Грибы промойте и нарежьте пластинами.
- Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук и обжарьте две минуты. Добавьте грибы к луку и готовьте на среднем огне 15-20 минут до испарения жидкости, затем выложите куриную печенку и тушите при закрытой крышке 10 минут, далее добавьте сметану, посолите, поперчите, перемешайте и протушите еще пять минут.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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