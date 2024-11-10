Куриная печень с грибами: простой и быстрый рецепт

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте куриную печень с грибами в сметане.

Блюдо порадует вас ароматом и насыщенным вкусом. Подайте к картофельному пюре, отварному рису или макаронам, либо как закуску в остывшем виде.

Ингредиенты печень куриная 500 г шампиньоны 350 г лук репчатый 2 шт. сметана 1 ст. перец черный молотый соль растительное масло

Куриную печень промойте, обсушите, очистите от пленок и нарежьте на средние кусочки. Грибы промойте и нарежьте пластинами. Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук и обжарьте две минуты. Добавьте грибы к луку и готовьте на среднем огне 15-20 минут до испарения жидкости, затем выложите куриную печенку и тушите при закрытой крышке 10 минут, далее добавьте сметану, посолите, поперчите, перемешайте и протушите еще пять минут.

Советы:

Сметану используйте любой жирности.

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