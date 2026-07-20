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Куриная печень с луком на сковороде: простой и бюджетный рецепт
Это самый простой, бюджетный вариант приготовления куриной печени на скорую руку.
Блюдо получается бюджетным, вкусным, готовится очень быстро и подойдет к любому гарниру.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- лук репчатый
- 3 шт.
- масло растительное
- 30 мл
- перец черный молотый
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- соль
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Куриную печень помойте, удалите прожилки, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте печень и периодически помешивая, обжарьте еще 6-8 минут до золотистого цвета, поперчите, посолите, накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите пять минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.
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