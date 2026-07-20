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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Куриная печень с луком на сковороде: простой и бюджетный рецепт

Это самый простой, бюджетный вариант приготовления куриной печени на скорую руку.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
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Куриная печень с луком на сковороде

Куриная печень с луком на сковороде / © Credits

Блюдо получается бюджетным, вкусным, готовится очень быстро и подойдет к любому гарниру.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
лук репчатый
3 шт.
масло растительное
30 мл
перец черный молотый
соль

  1. Куриную печень помойте, удалите прожилки, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части.

  2. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте печень и периодически помешивая, обжарьте еще 6-8 минут до золотистого цвета, поперчите, посолите, накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите пять минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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