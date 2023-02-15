Куриная печень с маринованным луком: очень простой рецепт

В состав этого блюда входят всего три основных ингредиента – куриная печень, маринованный лук и майонез. Лук предварительно маринуется, чтобы удалить горечь.
Куриная печень известна своими полезными свойствами. Приготовленная печень с луком будет оценена за обеденным столом или ужином. Для этого не нужно много времени и продуктов, но все будет вкусным. Печень можно подать к любому гарниру.
Ингредиенты
- печень куриная – 500 г
- лук репчатый – 2 шт.
- соль, черный молотый перец
- майонез – 3 ст. л.
Маринад для лука
- вода – 150 г
- уксус – 3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- укроп свежий
Приготовление
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Залейте водой, добавьте уксус, сахар, соль и перемешайте до полного растворения. Оставьте на 30 минут для маринования.
Куриную печень отварите в подсоленной воде в течение 15 минут. Слейте жидкость и остудите. Нарежьте соломкой, поперчите. Лук отожмите от маринада и смешайте с печенью. Добавьте майонез, перемешайте. Посыпьте измельченной зеленью.
Совет
Печень используйте любую.
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