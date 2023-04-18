Куриная печень с овощами в сметане: оригинальный рецепт

Курирую печень с овощами можно подавать с картофелем пюре или любым другим гарниром, например, с гречневой кашей.

Куриную печень нужно обжарить с овощами и протушить в сметанном соусе. За счет того, что печенка жарится недолго, она получается сочной и мягкой.

Ингредиенты

печень куриная – 400 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 2 шт.

сметана 20% - 3 ст. л.

мука – 1 ч. л.

вода – 150 мл

масло растительное – 2 ст. л.

перец черный молотый

соль

Приготовление

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте слегка овощи.

Печень промойте, обсушите. Удалите прожилки, разрежьте на кусочки и добавьте к овощам. Обжарьте с овощами, помешивая, пять минут. Добавьте муку, соль и перец. Перемешайте и обжарьте еще минуту.

В отдельной посуде сметану разведите с водой, перемешайте. Влейте в сковороду с печенью и овощами. Перемешивая, доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 5-7 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Совет

Вместо сметаны можно использовать сливки.

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