Куриная печень с овощами в сметане: оригинальный рецепт

Курирую печень с овощами можно подавать с картофелем пюре или любым другим гарниром, например, с гречневой кашей.
Куриную печень нужно обжарить с овощами и протушить в сметанном соусе. За счет того, что печенка жарится недолго, она получается сочной и мягкой.
Ингредиенты
- печень куриная – 400 г
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- сметана 20% - 3 ст. л.
- мука – 1 ч. л.
- вода – 150 мл
- масло растительное – 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Очистите лук и морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте слегка овощи.
Печень промойте, обсушите. Удалите прожилки, разрежьте на кусочки и добавьте к овощам. Обжарьте с овощами, помешивая, пять минут. Добавьте муку, соль и перец. Перемешайте и обжарьте еще минуту.
В отдельной посуде сметану разведите с водой, перемешайте. Влейте в сковороду с печенью и овощами. Перемешивая, доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 5-7 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Совет
- Вместо сметаны можно использовать сливки.
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