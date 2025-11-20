- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриная печень в луковом кляре: рецепт полезного блюда
Это нежное, полезное блюдо, которое понравится многим. Готовится очень быстро и получается вкусным, как в горячем, так и в холодном виде.
Подготовленную печень обжарьте в кляре из лука, сметаны, яйца, горчицы и молотого черного перца.
Ингредиенты
- печень курина
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло.
-
Печень промойте, удалите желчные протоки, разрежьте на две части, посолите и поперчите.
Лук очистите, и натрите на мелкую терку.
Для кляра в миску вбейте яйцо, добавьте сметану, соль, горчицу, натертый лук, муку, перемешайте. Выложите в кляр печень, еще раз хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.
На сковороде разогрейте растительное масло, выложите печень и обжарьте, на среднем огне с одной стороны под закрытой крышкой, затем переверните на другую сторону и жарьте до золотистой корочки.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.
Приправы используйте по своему вкусу.