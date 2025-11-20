ТСН в социальных сетях

Рецепты
11
1 мин

Куриная печень в луковом кляре: рецепт полезного блюда

Это нежное, полезное блюдо, которое понравится многим. Готовится очень быстро и получается вкусным, как в горячем, так и в холодном виде.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
35 минут
175 ккал
Куриная печень в луковом кляре

Куриная печень в луковом кляре / © Credits

Подготовленную печень обжарьте в кляре из лука, сметаны, яйца, горчицы и молотого черного перца.

Ингредиенты

печень курина
500 г
лук репчатый
2 шт.
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
сметана
1,5 ст. л.
горчица
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло.

Печень промойте, удалите желчные протоки, разрежьте на две части, посолите и поперчите.

Лук очистите, и натрите на мелкую терку.

Для кляра в миску вбейте яйцо, добавьте сметану, соль, горчицу, натертый лук, муку, перемешайте. Выложите в кляр печень, еще раз хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.

На сковороде разогрейте растительное масло, выложите печень и обжарьте, на среднем огне с одной стороны под закрытой крышкой, затем переверните на другую сторону и жарьте до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

  • Приправы используйте по своему вкусу.

