Куриная печень в луковом кляре: рецепт полезного блюда

Куриная печень в луковом кляре / © Credits

Подготовленную печень обжарьте в кляре из лука, сметаны, яйца, горчицы и молотого черного перца.

Ингредиенты печень курина 500 г лук репчатый 2 шт. яйцо куриное 1 шт. мука пшеничная 2 ст. л. сметана 1,5 ст. л. горчица 1 ч. л. перец черный молотый соль растительное масло.

Печень промойте, удалите желчные протоки, разрежьте на две части, посолите и поперчите.

Лук очистите, и натрите на мелкую терку.

Для кляра в миску вбейте яйцо, добавьте сметану, соль, горчицу, натертый лук, муку, перемешайте. Выложите в кляр печень, еще раз хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.

На сковороде разогрейте растительное масло, выложите печень и обжарьте, на среднем огне с одной стороны под закрытой крышкой, затем переверните на другую сторону и жарьте до золотистой корочки.

Советы: