Куриная шаурма с чесночным соусом: рецепт вкусного блюда

Ароматная куриная шаурма — это блюдо, которое можно найти на улицах Стамбула, Афин или Тель-Авива. Она сочетает сочное мясо, свежие овощи, мягкий лаваш и непревзойденный соус с чесноком и йогуртом.

Такой вариант средиземноморского блюда не только вкусный, но и гораздо полезнее фастфудной альтернативы. Приготовить его дома совсем несложно, главное знать несколько кулинарных хитростей, о которых рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Курица

  • Куриное филе или бедра без костей 900 г

  • Соль

  • Черный молотый перец

  • Чесночная приправа

  • Копченая паприка

  • Молотый кумин

  • Томатная паста 1 ст. л

  • Оливковое масло 3 ст. л

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Чеснок свежий

Чесночный соус

  • Натуральный йогурт 80 мл

  • Майонез 80 мл

  • Сметана 80 мл

  • Лимонный сок 1 ст. л

  • Соль

  • Чеснок 3 зубчика

  • Чесночная приправа

  • Черный перец

Лук

  • Красный лук 1 шт.

  • Соль

  • Измельченная петрушка 1 ст. л

  • Сумах

  • Свежий лимонный сок 1 ст. л

Шаурма

  • Тонкий лаваш или пита 4-5 шт.

  • Квашеные или маринованные огурцы

  • Свежий салат (айсберг или ромен)

  • Помидоры

Приготовление

  1. В большой миске смешайте куриное мясо со специями, томатной пастой, луком, чесноком и оливковым маслом. Дайте мариноваться не менее 30 мин, идеально 2 часа в холодильнике.

  2. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки. По желанию можно довести до готовности в духовке, так мясо будет сочнее.

  3. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Соус должен быть густым и ароматным. Перед подачей охладите в холодильнике.

  4. Лук нарежьте полукольцами, слегка посолите, добавьте петрушку, сумах и лимонный сок. Перемешайте, получите ароматную закуску.

  5. На лаваш выложите листья салата, кусочки курицы, томаты, огурцы, немного лука с сумахом и полейте все чесночно-йогуртовым соусом.

  6. Заверните лаваш, слегка подрумяньте его на сухой сковороде или гриле 1-2 мин с каждой стороны, пока не станет хрустящим.

Совет

Подавайте шаурму со свежим картофелем фри или запеченными овощами. А чтобы усилить вкус, приготовьте соус в двойной порции, ведь он прекрасно подходит и к куриным наггетсам, и к овощам.

Эта куриная шаурма с чесночно-йогуртовым соусом — отличный вариант для семейного ужина или вкусного перекуса. Легкая, ароматная и насыщенная белками, она подарит вам ощущение путешествия по побережью Средиземного моря, прямо у вас на кухне.

