Куриная шаурма с чесночным соусом: рецепт вкусного блюда
Ароматная куриная шаурма — это блюдо, которое можно найти на улицах Стамбула, Афин или Тель-Авива. Она сочетает сочное мясо, свежие овощи, мягкий лаваш и непревзойденный соус с чесноком и йогуртом.
Такой вариант средиземноморского блюда не только вкусный, но и гораздо полезнее фастфудной альтернативы. Приготовить его дома совсем несложно, главное знать несколько кулинарных хитростей, о которых рассказали на странице iramsfoodstory.
Ингредиенты
Курица
Куриное филе или бедра без костей 900 г
Соль
Черный молотый перец
Чесночная приправа
Копченая паприка
Молотый кумин
Томатная паста 1 ст. л
Оливковое масло 3 ст. л
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок свежий
Чесночный соус
Натуральный йогурт 80 мл
Майонез 80 мл
Сметана 80 мл
Лимонный сок 1 ст. л
Соль
Чеснок 3 зубчика
Чесночная приправа
Черный перец
Лук
Красный лук 1 шт.
Соль
Измельченная петрушка 1 ст. л
Сумах
Свежий лимонный сок 1 ст. л
Шаурма
Тонкий лаваш или пита 4-5 шт.
Квашеные или маринованные огурцы
Свежий салат (айсберг или ромен)
Помидоры
Приготовление
В большой миске смешайте куриное мясо со специями, томатной пастой, луком, чесноком и оливковым маслом. Дайте мариноваться не менее 30 мин, идеально 2 часа в холодильнике.
Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки. По желанию можно довести до готовности в духовке, так мясо будет сочнее.
Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Соус должен быть густым и ароматным. Перед подачей охладите в холодильнике.
Лук нарежьте полукольцами, слегка посолите, добавьте петрушку, сумах и лимонный сок. Перемешайте, получите ароматную закуску.
На лаваш выложите листья салата, кусочки курицы, томаты, огурцы, немного лука с сумахом и полейте все чесночно-йогуртовым соусом.
Заверните лаваш, слегка подрумяньте его на сухой сковороде или гриле 1-2 мин с каждой стороны, пока не станет хрустящим.
Совет
Подавайте шаурму со свежим картофелем фри или запеченными овощами. А чтобы усилить вкус, приготовьте соус в двойной порции, ведь он прекрасно подходит и к куриным наггетсам, и к овощам.
Эта куриная шаурма с чесночно-йогуртовым соусом — отличный вариант для семейного ужина или вкусного перекуса. Легкая, ароматная и насыщенная белками, она подарит вам ощущение путешествия по побережью Средиземного моря, прямо у вас на кухне.