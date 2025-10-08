Куриная шаурма с чесночным соусом: рецепт вкусного блюда

Такой вариант средиземноморского блюда не только вкусный, но и гораздо полезнее фастфудной альтернативы. Приготовить его дома совсем несложно, главное знать несколько кулинарных хитростей, о которых рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Курица

Куриное филе или бедра без костей 900 г

Соль

Черный молотый перец

Чесночная приправа

Копченая паприка

Молотый кумин

Томатная паста 1 ст. л

Оливковое масло 3 ст. л

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок свежий

Чесночный соус

Натуральный йогурт 80 мл

Майонез 80 мл

Сметана 80 мл

Лимонный сок 1 ст. л

Соль

Чеснок 3 зубчика

Чесночная приправа

Черный перец

Лук

Красный лук 1 шт.

Соль

Измельченная петрушка 1 ст. л

Сумах

Свежий лимонный сок 1 ст. л

Шаурма

Тонкий лаваш или пита 4-5 шт.

Квашеные или маринованные огурцы

Свежий салат (айсберг или ромен)

Помидоры

Приготовление

В большой миске смешайте куриное мясо со специями, томатной пастой, луком, чесноком и оливковым маслом. Дайте мариноваться не менее 30 мин, идеально 2 часа в холодильнике. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки. По желанию можно довести до готовности в духовке, так мясо будет сочнее. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Соус должен быть густым и ароматным. Перед подачей охладите в холодильнике. Лук нарежьте полукольцами, слегка посолите, добавьте петрушку, сумах и лимонный сок. Перемешайте, получите ароматную закуску. На лаваш выложите листья салата, кусочки курицы, томаты, огурцы, немного лука с сумахом и полейте все чесночно-йогуртовым соусом. Заверните лаваш, слегка подрумяньте его на сухой сковороде или гриле 1-2 мин с каждой стороны, пока не станет хрустящим.

Совет

Подавайте шаурму со свежим картофелем фри или запеченными овощами. А чтобы усилить вкус, приготовьте соус в двойной порции, ведь он прекрасно подходит и к куриным наггетсам, и к овощам.

Эта куриная шаурма с чесночно-йогуртовым соусом — отличный вариант для семейного ужина или вкусного перекуса. Легкая, ароматная и насыщенная белками, она подарит вам ощущение путешествия по побережью Средиземного моря, прямо у вас на кухне.