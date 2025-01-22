Куриная шейка по-одесски: оригинальный рецепт Саввы Либкина

Если вы ищете рецепт, который поразит ваших гостей и подарит настоящее гастрономическое наслаждение, то куриная шейка по-одесски – это то, что вам нужно.
Известный ресторатор Савва Либкин поделился этим изысканным рецептом, сочетающим домашний уют и ресторанный шарм.
Ингредиенты
- Целая домашняя курица
- 1,5 кг
- Лук
- 700 г
- Сливочное масло
- 200 г
- Печень, желудки и сердечки
- Куриный бульон
- 4-5 л
- Яйца
- 3 шт.
- Желтки
- 10 шт.
- Пшеничная мука
- 5 ст. л
- Манная крупа 1 ст. л
- Соль
- Молотый черный перец
Приготовление
- Начните с потрошения домашней курицы. Аккуратно снимите кожу так, чтобы она оставалась целой. Особо обращайте внимание на участки крыльев и шеи, чтобы не повредить ее.
- Возьмите несколько крупных белых луковиц, очистите их и измельчите. Прогревайте лук в сливочном масле на слабом огне в течение 20-30 минут, не допустите изменения цвета. После этого дайте смеси остыть.
- Отварите куриные сердечки, желудочки и печень. Размельчите их мелкими кубиками.
- Добавьте эти ингредиенты к охлажденной луково-масляной смеси. Вбейте туда яйца, добавьте желтки, муку, манную крупу, соль и перец. Осторожно перемешайте фарш, пока он не станет однородным.
- С помощью кулинарной нити зашейте куриную кожу так, чтобы образовался мешок с крыльями и отверстием в области шеи. Наполните мешок подготовленным фаршем и зашейте отверстие.
- Положите наполненную курицу в кипящий домашний куриный бульон. Варите ее на очень слабом огне практически без кипения в течение 45 минут. После этого оставьте горлышко охлаждаться прямо в бульоне еще на 2 часа.
Подача:
- Как основное блюдо: нарежьте горлышко на куски, прогрейте их в сливочном масле и подавайте на стол.
- Как первое блюдо: аккуратно снимите кожу с охлажденной шейки, нарежьте ее ломтиками, залейте кипящим куриным бульоном и подавайте.
- Запеченная шейка: сбрызните охлажденную шейку маслом и запекайте в духовке при 270°C в течение 15 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Используйте только домашнюю курицу для максимально насыщенного вкуса.
- Добавляйте специи по своему вкусу, но помните, что излишество может испортить нежность блюда.
- Если вы подсушите куриные сердечки и печень перед приготовлением, начинка получится еще более ароматной.
Этот рецепт – настоящий подарок для тех, кто ценит традиции и любит экспериментировать на кухне. Куриная шейка по-одесски олицетворяет любовь к домашней кухне и атмосферу семейного уюта. Попробуйте и это блюдо станет вашей кулинарной визитной карточкой.
Приятного аппетита!
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