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Куриная шейка по-одесски: оригинальный рецепт Саввы Либкина

Куриная шейка по-одесски: оригинальный рецепт Саввы Либкина

Куриная шейка / Фото: Credits

Если вы ищете рецепт, который поразит ваших гостей и подарит настоящее гастрономическое наслаждение, то куриная шейка по-одесски – это то, что вам нужно.

Известный ресторатор Савва Либкин поделился этим изысканным рецептом, сочетающим домашний уют и ресторанный шарм.

Ингредиенты

Целая домашняя курица
1,5 кг
Лук
700 г
Сливочное масло
200 г
Печень, желудки и сердечки
Куриный бульон
4-5 л
Яйца
3 шт.
Желтки
10 шт.
Пшеничная мука
5 ст. л
Манная крупа 1 ст. л
Соль
Молотый черный перец

Приготовление

  1. Начните с потрошения домашней курицы. Аккуратно снимите кожу так, чтобы она оставалась целой. Особо обращайте внимание на участки крыльев и шеи, чтобы не повредить ее.
  2. Возьмите несколько крупных белых луковиц, очистите их и измельчите. Прогревайте лук в сливочном масле на слабом огне в течение 20-30 минут, не допустите изменения цвета. После этого дайте смеси остыть.
  3. Отварите куриные сердечки, желудочки и печень. Размельчите их мелкими кубиками.
  4. Добавьте эти ингредиенты к охлажденной луково-масляной смеси. Вбейте туда яйца, добавьте желтки, муку, манную крупу, соль и перец. Осторожно перемешайте фарш, пока он не станет однородным.
  5. С помощью кулинарной нити зашейте куриную кожу так, чтобы образовался мешок с крыльями и отверстием в области шеи. Наполните мешок подготовленным фаршем и зашейте отверстие.
  6. Положите наполненную курицу в кипящий домашний куриный бульон. Варите ее на очень слабом огне практически без кипения в течение 45 минут. После этого оставьте горлышко охлаждаться прямо в бульоне еще на 2 часа.

Подача:

  • Как основное блюдо: нарежьте горлышко на куски, прогрейте их в сливочном масле и подавайте на стол.
  • Как первое блюдо: аккуратно снимите кожу с охлажденной шейки, нарежьте ее ломтиками, залейте кипящим куриным бульоном и подавайте.
  • Запеченная шейка: сбрызните охлажденную шейку маслом и запекайте в духовке при 270°C в течение 15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Используйте только домашнюю курицу для максимально насыщенного вкуса.
  • Добавляйте специи по своему вкусу, но помните, что излишество может испортить нежность блюда.
  • Если вы подсушите куриные сердечки и печень перед приготовлением, начинка получится еще более ароматной.

Этот рецепт – настоящий подарок для тех, кто ценит традиции и любит экспериментировать на кухне. Куриная шейка по-одесски олицетворяет любовь к домашней кухне и атмосферу семейного уюта. Попробуйте и это блюдо станет вашей кулинарной визитной карточкой.

Приятного аппетита!

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