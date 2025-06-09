Куринные окорочка в пивном маринаде: рецепт вкусного горячего блюда

Куринные окорочка в пивном маринаде / © Credits

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Пиво и специи сделают мясо ароматным, с нежной мякотью и с золотистой хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

куриные окорочка – 1,5 кг;

пиво (светлое) – 400 мл;

соевый соус – 50 мл;

сахар – 1 ч л;

приправа «Хмели-сунели» - 1 ст л;

паприка молотая – 1 ст л;

лимонный сок – 1 ст л;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление:

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В глубокую миску влейте пиво, соевый соус, добавьте сахар, приправу, паприку, лимонный сок, перец черный молотый, соль, перемешайте, выложите в маринад окорочка и отправьте мариноваться в холодильник на 8-10 часов.

Куринные окорочка достаньте из маринада, обсушите бумажным полотенцем. Духовку нагрейте до 200 градусов. На противень налейте воду, окорочка выложите на решетку и запекайте 40 минут.

Советы:

Пиво можно использовать темное.

Куринные окорочка можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.

Дата публикации 12:56, 29.03.24 Количество просмотров 158 Улитка-пирог с курицей и грибами - Рецепты "Сніданку з 1+1"