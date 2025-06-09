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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Куринные окорочка в пивном маринаде: рецепт вкусного горячего блюда

Хотите удивить своих родных аппетитными и вкусными куриными окорочками?   Приготовьте их в пиве.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Куринные окорочка в пивном маринаде

Куринные окорочка в пивном маринаде / © Credits

Пиво и специи сделают мясо ароматным, с нежной мякотью и с золотистой хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

  • куриные окорочка – 1,5 кг;

  • пиво (светлое) – 400 мл;

  • соевый соус – 50 мл;

  • сахар – 1 ч л;

  • приправа «Хмели-сунели» - 1 ст л;

  • паприка молотая – 1 ст л;

  • лимонный сок – 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

В глубокую миску влейте пиво, соевый соус, добавьте сахар, приправу, паприку, лимонный сок, перец черный молотый, соль, перемешайте, выложите в маринад окорочка и отправьте мариноваться  в холодильник  на 8-10 часов.

Куринные окорочка достаньте из маринада, обсушите бумажным полотенцем. Духовку нагрейте до 200 градусов. На противень налейте воду, окорочка выложите на решетку и запекайте 40 минут.

Советы:

  • Пиво можно использовать темное.

  • Куринные окорочка можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.

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Дата публикации
Количество просмотров
213
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