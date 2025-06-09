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Куринные окорочка в пивном маринаде: рецепт вкусного горячего блюда
Хотите удивить своих родных аппетитными и вкусными куриными окорочками? Приготовьте их в пиве.
Пиво и специи сделают мясо ароматным, с нежной мякотью и с золотистой хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
куриные окорочка – 1,5 кг;
пиво (светлое) – 400 мл;
соевый соус – 50 мл;
сахар – 1 ч л;
приправа «Хмели-сунели» - 1 ст л;
паприка молотая – 1 ст л;
лимонный сок – 1 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
В глубокую миску влейте пиво, соевый соус, добавьте сахар, приправу, паприку, лимонный сок, перец черный молотый, соль, перемешайте, выложите в маринад окорочка и отправьте мариноваться в холодильник на 8-10 часов.
Куринные окорочка достаньте из маринада, обсушите бумажным полотенцем. Духовку нагрейте до 200 градусов. На противень налейте воду, окорочка выложите на решетку и запекайте 40 минут.
Советы:
Пиво можно использовать темное.
Куринные окорочка можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.