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Курино-телячьи фрикадельки: интересный рецепт мясного блюда
Курино-телячьи фрикадельки – особый вариант блюда, сочетающий нежность куриного мяса и насыщенный вкус телятины. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются с разными гарнирами.
Фрикадельки – одно из самых популярных мясных блюд во всем мире. Они встречаются в разных национальных кухнях, таких как итальянская, шведская, турецкая, грузинская и даже китайская. Это блюдо отличается простотой приготовления и универсальностью: фрикадельки можно добавлять в супы, пасты, запекать или тушить в соусах. А об этом уникальном рецепте рассказали на странице family2cooking .
Ингредиенты
- Телятина
- 200 г
- Курятина
- 200 г
- Лук
- 5 шт.
- Томатная паста
- 4 ст. л
- Бульон (или вода)
- 300 мл
- Соль
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- Перец
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- Копченая паприка
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- Хмели-сунели
- ½ ч. л
- Сухой чеснок
- ½ ч. л
- Яйцо
- 1 шт.
- Масло
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Приготовление
Телятину, курятину и 2 луковицы пропустить через мясорубку или измельчите в блендере до однородной консистенции.
Добавить яйцо, соль, перец, копченую паприку, хмели-сунели, сухой чеснок и хорошо перемешать фарш. Он должен быть мягким и пластичным.
Сформировать маленькие фрикадельки размером с грецкий орех.
Обжарить фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки, затем выложить их на тарелку.
В эту же сковороду добавить 3 нарезанные луковицы и обжаривать до золотистого цвета.
Добавить томатную пасту и готовить еще 3-4 минуты до появления сладковатого насыщенного аромата.
Влить бульон, вернуть фрикадельку на сковороду и тушить на медленном огне 15-20 мин, пока соус не станет густым и насыщенным.
Подавайте с любимым гарниром – картофельным пюре, пастой, гречкой или даже овощным пюре.
Советы:
Комбинация телятины и курятины обеспечивает нежную структуру, но можно попробовать и другие варианты (например, добавить индейку или говядину).
Важно обжарить фрикадельки до румяной корочки, а не до пересушивания, чтобы они оставались сочными внутри.
Курино-телячьи фрикадельки – отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Они просты в приготовлении, хорошо сочетаются с разными гарнирами и имеют нежный вкус. Благодаря правильно подобранным специям и приготовлению это блюдо станет любимым среди ваших домашних.