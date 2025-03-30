Курино-телячьи фрикадельки: интересный рецепт мясного блюда

Курино-телячьи фрикадельки / © Credits

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Фрикадельки – одно из самых популярных мясных блюд во всем мире. Они встречаются в разных национальных кухнях, таких как итальянская, шведская, турецкая, грузинская и даже китайская. Это блюдо отличается простотой приготовления и универсальностью: фрикадельки можно добавлять в супы, пасты, запекать или тушить в соусах. А об этом уникальном рецепте рассказали на странице family2cooking .

Ингредиенты Телятина 200 г Курятина 200 г Лук 5 шт. Томатная паста 4 ст. л Бульон (или вода) 300 мл Соль Перец Копченая паприка Хмели-сунели ½ ч. л Сухой чеснок ½ ч. л Яйцо 1 шт. Масло

Приготовление

Телятину, курятину и 2 луковицы пропустить через мясорубку или измельчите в блендере до однородной консистенции. Добавить яйцо, соль, перец, копченую паприку, хмели-сунели, сухой чеснок и хорошо перемешать фарш. Он должен быть мягким и пластичным. Сформировать маленькие фрикадельки размером с грецкий орех. Обжарить фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки, затем выложить их на тарелку. В эту же сковороду добавить 3 нарезанные луковицы и обжаривать до золотистого цвета. Добавить томатную пасту и готовить еще 3-4 минуты до появления сладковатого насыщенного аромата. Влить бульон, вернуть фрикадельку на сковороду и тушить на медленном огне 15-20 мин, пока соус не станет густым и насыщенным. Подавайте с любимым гарниром – картофельным пюре, пастой, гречкой или даже овощным пюре.

Советы:

Комбинация телятины и курятины обеспечивает нежную структуру, но можно попробовать и другие варианты (например, добавить индейку или говядину).

Важно обжарить фрикадельки до румяной корочки, а не до пересушивания, чтобы они оставались сочными внутри.

Курино-телячьи фрикадельки – отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Они просты в приготовлении, хорошо сочетаются с разными гарнирами и имеют нежный вкус. Благодаря правильно подобранным специям и приготовлению это блюдо станет любимым среди ваших домашних.

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