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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Курино-телячьи фрикадельки: интересный рецепт мясного блюда

Курино-телячьи фрикадельки – особый вариант блюда, сочетающий нежность куриного мяса и насыщенный вкус телятины. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются с разными гарнирами.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Курино-телячьи фрикадельки

Курино-телячьи фрикадельки / © Credits

Фрикадельки – одно из самых популярных мясных блюд во всем мире. Они встречаются в разных национальных кухнях, таких как итальянская, шведская, турецкая, грузинская и даже китайская. Это блюдо отличается простотой приготовления и универсальностью: фрикадельки можно добавлять в супы, пасты, запекать или тушить в соусах. А об этом уникальном рецепте рассказали на странице family2cooking .

Ингредиенты

Телятина
200 г
Курятина
200 г
Лук
5 шт.
Томатная паста
4 ст. л
Бульон (или вода)
300 мл
Соль
Перец
Копченая паприка
Хмели-сунели
½ ч. л
Сухой чеснок
½ ч. л
Яйцо
1 шт.
Масло

Приготовление

  1. Телятину, курятину и 2 луковицы пропустить через мясорубку или измельчите в блендере до однородной консистенции.

  2. Добавить яйцо, соль, перец, копченую паприку, хмели-сунели, сухой чеснок и хорошо перемешать фарш. Он должен быть мягким и пластичным.

  3. Сформировать маленькие фрикадельки размером с грецкий орех.

  4. Обжарить фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки, затем выложить их на тарелку.

  5. В эту же сковороду добавить 3 нарезанные луковицы и обжаривать до золотистого цвета.

  6. Добавить томатную пасту и готовить еще 3-4 минуты до появления сладковатого насыщенного аромата.

  7. Влить бульон, вернуть фрикадельку на сковороду и тушить на медленном огне 15-20 мин, пока соус не станет густым и насыщенным.

  8. Подавайте с любимым гарниром – картофельным пюре, пастой, гречкой или даже овощным пюре.

Советы:

  • Комбинация телятины и курятины обеспечивает нежную структуру, но можно попробовать и другие варианты (например, добавить индейку или говядину).

  • Важно обжарить фрикадельки до румяной корочки, а не до пересушивания, чтобы они оставались сочными внутри.

Курино-телячьи фрикадельки – отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Они просты в приготовлении, хорошо сочетаются с разными гарнирами и имеют нежный вкус. Благодаря правильно подобранным специям и приготовлению это блюдо станет любимым среди ваших домашних.

Дата публикации
Количество просмотров
94
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