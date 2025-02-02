Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Куриное филе с ананасом: рецепт популярного блюда для праздничного стола

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
262 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Куриное филе с ананасом: рецепт популярного блюда для праздничного стола

Куриное филе с ананасом / Фото: Credits

Куриное филе с ананасом – это беспроигрышный вариант к любому гарниру или праздничному столу.

Аппетитное сочетание нежных куриных отбивных  со сладким вкусом ананаса на луковой подушке, запеченных в духовке не оставит равнодушным абсолютно никого.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
ананасы консервированные
1 банка
сметана
4 ст. л.
чеснок сухой
1 ч. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  • Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  • Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте вдоль на две-три части, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.
  • В миске соедините сметану, чеснок, паприку, перец черный молотый и соль. Перемешайте, смажьте куриные отбивные и оставьте на 30 минут. 
  • С консервированных ананасов слейте жидкость.
  • Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите лук, на лук куриные отбивные и на каждую куриную отбивную положите кольцо ананасов.
  • Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

Читайте также:

Куриное филе с ананасом на гриле - рецепты Сеничкина

Куриное филе с ананасом на гриле - рецепты Сеничкина

Похожие темы:

Следующая публикация