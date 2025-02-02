Куриное филе с ананасом: рецепт популярного блюда для праздничного стола

Куриное филе с ананасом – это беспроигрышный вариант к любому гарниру или праздничному столу.
Аппетитное сочетание нежных куриных отбивных со сладким вкусом ананаса на луковой подушке, запеченных в духовке не оставит равнодушным абсолютно никого.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- ананасы консервированные
- 1 банка
- сметана
- 4 ст. л.
- чеснок сухой
- 1 ч. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте вдоль на две-три части, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.
- В миске соедините сметану, чеснок, паприку, перец черный молотый и соль. Перемешайте, смажьте куриные отбивные и оставьте на 30 минут.
- С консервированных ананасов слейте жидкость.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите лук, на лук куриные отбивные и на каждую куриную отбивную положите кольцо ананасов.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
- Сметану можно заменить майонезом.
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