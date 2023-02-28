Куриное филе с брокколи: рецепт вкусного и полезного блюда

Это блюдо, состоящее одновременно из мяса и гарнира, может стать быстрым вариантом обеда или ужина.
Куриное филе отлично сочетается с брокколи, кроме того, это два невероятно полезных и диетических продукта, употребление которых поможет вам оставаться в форме и одновременно насыщать организм витаминами и полезными микроэлементами.
Ингредиенты
- куриное филе – 600 г
- брокколи – 400 г
- сметана – 200 г
- перец черный молотый
- перец душистый горошком
- орегано – 0,5 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Брокколи вымойте, разберите на соцветия. Воду посолите, добавьте душистый перец. Опустите соцветия брокколи в кипящую воду, доведите до кипения и варите на среднем огне две минуты. Откиньте на сито и опустите в холодную воду на 30 секунд.
Куриное филе промойте, обсушите, нарежьте на средние кусочки. На раскаленную сковороду налейте растительное масло, обжаривайте мясо пять минут, добавьте соль, перец, орегано, паприку. Выложите брокколи и залейте сметаной. Сковороду накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне до готовности брокколи.
Советы
- Капусту используйте замороженную или свежую. Если используете замороженную капусту, предварительно разморозьте ее и слейте выделившуюся воду.
- Сметану берите любой жирности.
Читайте также:
- Куриные ножки в соусе: рецепт без запекания
- Куриное филе в медовом соусе: очень удачный рецепт
- Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами