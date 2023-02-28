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Куриное филе с брокколи: рецепт вкусного и полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
2 мин
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Куриное филе с брокколи: рецепт вкусного и полезного блюда

Фото: Credits

Это блюдо, состоящее одновременно из мяса и гарнира, может стать быстрым вариантом обеда или ужина.

Куриное филе отлично сочетается с брокколи, кроме того, это два невероятно полезных и диетических продукта, употребление которых поможет вам оставаться в форме и одновременно насыщать организм витаминами и полезными микроэлементами. 

Ингредиенты

  • куриное филе – 600 г
  • брокколи – 400 г
  • сметана – 200 г
  • перец черный молотый
  • перец душистый горошком
  • орегано – 0,5 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • соль
  • растительное масло – для жарки

Приготовление

Брокколи вымойте, разберите на соцветия. Воду посолите, добавьте душистый перец. Опустите соцветия брокколи в кипящую воду, доведите до кипения и варите на среднем огне две минуты. Откиньте на сито и опустите в холодную воду на 30 секунд.

Куриное филе промойте, обсушите, нарежьте на средние кусочки. На раскаленную сковороду налейте растительное масло, обжаривайте мясо пять минут, добавьте соль, перец, орегано, паприку. Выложите брокколи и залейте сметаной. Сковороду накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне до готовности брокколи.     

Советы

  • Капусту используйте замороженную или свежую. Если используете замороженную капусту, предварительно разморозьте ее и слейте выделившуюся воду.
  • Сметану берите любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
31
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