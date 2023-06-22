Куриное филе с чесноком в медово-соевом соусе: рецепт в восточном стиле

Кусочки куриного мяса обваливаются в муке, обжариваются, а потом тушатся с чесноком в медово-соевом соусе. В результате получим филе с солено-сладким вкусом в глазури.

Ингредиенты

куриное филе – 400 г

мука – 3 ст. л.

чеснок – 4 зубчика

мед – 2 ст. л.

соевый соус – 50 мл

уксус столовый – 1,5 ч. л.

масло растительное – 3 ст. л.

масло сливочное – 40 г

перец черный молотый

соль

кунжут

Приготовление

Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте небольшими кусочками.

Переложите их в миску. Посолите, поперчите. Обваляйте каждый кусочек в муке.

В разогретую сковороду налейте растительное масло и обжарьте кусочки филе на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте чеснок, натертый на мелкой терке, сливочное масло. Обжаривайте, постоянно помешивая, три минуты. Добавьте соевый соус, уксус и мед. Протушите, помешивая, три минуты, чтобы кусочки филе покрылись глазурью. Выложите на блюдо, посыпьте кунжутом.

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