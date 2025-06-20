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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Куриное филе с хрустящей сырной корочкой: рецепт вкусного блюда

Если вы ищете новый способ приготовления куриного филе, который будет одновременно сочным, ароматным и с аппетитной корочкой — у нас есть идеальный рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Куриное филе с хрустящей сырной корочкой

Куриное филе с хрустящей сырной корочкой / © Credits

Фудблогер Monika Molecka поделилась невероятным рецептом приготовления куриного филе в хрустящей сырной панировке, которое непременно станет хитом вашей кухни. Идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного ужина.

Ингредиенты

Основное

  • Куриное филе 2 шт.

  • Соль

  • Черный перец

Панировка. Тарелка 1 (для смачивания)

  • Яйца 2 шт.

  • Йогурт (не кислый, без добавок) 2 ст. л

Панировка. Тарелка 2 (панировочная смесь)

  • Панировочные сухари 80 г

  • Сыр чеддер (натертый) 50 г

  • Пармезан (натертый) 20 г

  • Чесночная приправа (или 1 зубчик свежего) ½ ч. л

  • Свежий измельченный орегано 1 ч. л

  • Черный перец

  • Цедра лимона ¼ шт.

Для запекания

  • Твердая моцарелла (натертая) 100 г

  • Зелень для подачи

  • Лимон для подачи

  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C с режимом конвекции (вентиляции).

  2. Разрежьте грудки вдоль, чтобы образовать 4 тонких филе.
    Посолите, поперчите и слегка наколите вилкой с обеих сторон — это поможет мясу лучше пропитаться специями и сохранить сочность.

  3. Смешайте ингредиенты для панировки. В первой тарелке: взбейте яйца с йогуртом до однородности. Во второй тарелке: смешайте сухари, сыры, специи и цедру лимона.

  4. Каждое филе обмокните в яично-йогуртовую смесь, затем тщательно обваляйте в сырно-сухарной панировке. Для более хрустящей корочки этот процесс можно повторить дважды.

  5. Выложите филе на противень, застеленный пергаментом и слегка смажьте маслом. Запекайте примерно 25 мин, пока не появится румяная корочка.

  6. Выньте филе, посыпьте тертой моцареллой и верните в духовку еще на 5-7 мин, чтобы сыр расплавился и образовал нежную тягучую корочку.

  7. Украсьте свежим орегано или микрозеленью. Перед подачей сбрызните соком лимона — это придаст легкости и подчеркнет сырную нотку.

Советы

  • Не пересушите мясо. Если ваши кусочки филе тонкие, сократите время запекания на 3-5 мин.

  • Сыры можно комбинировать, если нет пармезана, замените его на выдержанную гауду.

  • Йогурт в панировке помогает сделать корочку нежной и одновременно хрустящей.

Это блюдо — идеальное сочетание нежного куриного мяса, пикантного сыра и свежей лимонной нотки. Благодаря запеканию вместо саженья, вы получаете хрустящую корочку без избытка жира. Простой набор ингредиентов превращается в ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома.

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