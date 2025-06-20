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Куриное филе с хрустящей сырной корочкой: рецепт вкусного блюда
Если вы ищете новый способ приготовления куриного филе, который будет одновременно сочным, ароматным и с аппетитной корочкой — у нас есть идеальный рецепт.
Фудблогер Monika Molecka поделилась невероятным рецептом приготовления куриного филе в хрустящей сырной панировке, которое непременно станет хитом вашей кухни. Идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного ужина.
Ингредиенты
Основное
Куриное филе 2 шт.
Соль
Черный перец
Панировка. Тарелка 1 (для смачивания)
Яйца 2 шт.
Йогурт (не кислый, без добавок) 2 ст. л
Панировка. Тарелка 2 (панировочная смесь)
Панировочные сухари 80 г
Сыр чеддер (натертый) 50 г
Пармезан (натертый) 20 г
Чесночная приправа (или 1 зубчик свежего) ½ ч. л
Свежий измельченный орегано 1 ч. л
Черный перец
Цедра лимона ¼ шт.
Для запекания
Твердая моцарелла (натертая) 100 г
Зелень для подачи
Лимон для подачи
Оливковое масло
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C с режимом конвекции (вентиляции).
Разрежьте грудки вдоль, чтобы образовать 4 тонких филе.
Посолите, поперчите и слегка наколите вилкой с обеих сторон — это поможет мясу лучше пропитаться специями и сохранить сочность.
Смешайте ингредиенты для панировки. В первой тарелке: взбейте яйца с йогуртом до однородности. Во второй тарелке: смешайте сухари, сыры, специи и цедру лимона.
Каждое филе обмокните в яично-йогуртовую смесь, затем тщательно обваляйте в сырно-сухарной панировке. Для более хрустящей корочки этот процесс можно повторить дважды.
Выложите филе на противень, застеленный пергаментом и слегка смажьте маслом. Запекайте примерно 25 мин, пока не появится румяная корочка.
Выньте филе, посыпьте тертой моцареллой и верните в духовку еще на 5-7 мин, чтобы сыр расплавился и образовал нежную тягучую корочку.
Украсьте свежим орегано или микрозеленью. Перед подачей сбрызните соком лимона — это придаст легкости и подчеркнет сырную нотку.
Советы
Не пересушите мясо. Если ваши кусочки филе тонкие, сократите время запекания на 3-5 мин.
Сыры можно комбинировать, если нет пармезана, замените его на выдержанную гауду.
Йогурт в панировке помогает сделать корочку нежной и одновременно хрустящей.
Это блюдо — идеальное сочетание нежного куриного мяса, пикантного сыра и свежей лимонной нотки. Благодаря запеканию вместо саженья, вы получаете хрустящую корочку без избытка жира. Простой набор ингредиентов превращается в ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома.