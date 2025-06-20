Куриное филе с хрустящей сырной корочкой: рецепт вкусного блюда

Куриное филе с хрустящей сырной корочкой / © Credits

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Фудблогер Monika Molecka поделилась невероятным рецептом приготовления куриного филе в хрустящей сырной панировке, которое непременно станет хитом вашей кухни. Идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного ужина.

Ингредиенты

Основное

Куриное филе 2 шт.

Соль

Черный перец

Панировка. Тарелка 1 (для смачивания)

Яйца 2 шт.

Йогурт (не кислый, без добавок) 2 ст. л

Панировка. Тарелка 2 (панировочная смесь)

Панировочные сухари 80 г

Сыр чеддер (натертый) 50 г

Пармезан (натертый) 20 г

Чесночная приправа (или 1 зубчик свежего) ½ ч. л

Свежий измельченный орегано 1 ч. л

Черный перец

Цедра лимона ¼ шт.

Для запекания

Твердая моцарелла (натертая) 100 г

Зелень для подачи

Лимон для подачи

Оливковое масло

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C с режимом конвекции (вентиляции). Разрежьте грудки вдоль, чтобы образовать 4 тонких филе.

Посолите, поперчите и слегка наколите вилкой с обеих сторон — это поможет мясу лучше пропитаться специями и сохранить сочность. Смешайте ингредиенты для панировки. В первой тарелке: взбейте яйца с йогуртом до однородности. Во второй тарелке: смешайте сухари, сыры, специи и цедру лимона. Каждое филе обмокните в яично-йогуртовую смесь, затем тщательно обваляйте в сырно-сухарной панировке. Для более хрустящей корочки этот процесс можно повторить дважды. Выложите филе на противень, застеленный пергаментом и слегка смажьте маслом. Запекайте примерно 25 мин, пока не появится румяная корочка. Выньте филе, посыпьте тертой моцареллой и верните в духовку еще на 5-7 мин, чтобы сыр расплавился и образовал нежную тягучую корочку. Украсьте свежим орегано или микрозеленью. Перед подачей сбрызните соком лимона — это придаст легкости и подчеркнет сырную нотку.

Советы

Не пересушите мясо. Если ваши кусочки филе тонкие, сократите время запекания на 3-5 мин.

Сыры можно комбинировать, если нет пармезана, замените его на выдержанную гауду.

Йогурт в панировке помогает сделать корочку нежной и одновременно хрустящей.

Это блюдо — идеальное сочетание нежного куриного мяса, пикантного сыра и свежей лимонной нотки. Благодаря запеканию вместо саженья, вы получаете хрустящую корочку без избытка жира. Простой набор ингредиентов превращается в ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома.