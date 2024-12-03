Куриное филе с карри: рецепт вкусного горячего блюда

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.

Куриное филе с карри

ЛИД: Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.

Мясо с добавлением карри, овощей приобретает красивый цвет, пряный аромат и сливочный вкус, так как тушится в сливках. На гарнир подайте отварной рис.

Ингредиенты куриное филе 500 г сливки 15-20% 250 мл болгарский перец 1 шт. лук репчатый 1 шт. ческок 3 зубчика карри 1 ч. л. кориандр 1 ч. л. перец черный молотый соль растительное масло зелень

Куриное филе вымойте и нарежьте на средние полоски. Добавьте карри, кориандр, перец черный молотый, перемешайте. Лук и чеснок очистите, нарежьте на маленькие кубики. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на средние полоски. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте куриное филе, болгарский перец, посолите и обжарьте пять минут. Затем залейте сливками, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

Вместо куриного филе можно использовать индюшиное мясо.

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