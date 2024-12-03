Куриное филе с карри: рецепт вкусного горячего блюда

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.
Куриное филе с карри
ЛИД: Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.
Мясо с добавлением карри, овощей приобретает красивый цвет, пряный аромат и сливочный вкус, так как тушится в сливках. На гарнир подайте отварной рис.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- сливки 15-20%
- 250 мл
- болгарский перец
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- ческок
- 3 зубчика
- карри
- 1 ч. л.
- кориандр
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень
- Куриное филе вымойте и нарежьте на средние полоски. Добавьте карри, кориандр, перец черный молотый, перемешайте.
- Лук и чеснок очистите, нарежьте на маленькие кубики.
- Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на средние полоски.
- На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте куриное филе, болгарский перец, посолите и обжарьте пять минут. Затем залейте сливками, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
- Вместо куриного филе можно использовать индюшиное мясо.
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