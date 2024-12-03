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Куриное филе с карри: рецепт вкусного горячего блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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Куриное филе с карри: рецепт вкусного горячего блюда

Куриное филе с карри / Фото: Credits

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.

Куриное филе с карри

ЛИД: Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом, приготовьте куриное филе с карри.

Мясо с добавлением карри, овощей приобретает красивый цвет, пряный аромат и сливочный вкус, так как тушится в сливках. На гарнир подайте отварной рис.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
сливки 15-20%
250 мл
болгарский перец
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
ческок
3 зубчика
карри
1 ч. л.
кориандр
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень
  1. Куриное филе вымойте и нарежьте на средние полоски. Добавьте карри, кориандр, перец черный молотый, перемешайте. 
  2. Лук и чеснок очистите, нарежьте на маленькие кубики.
  3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на средние полоски.
  4. На разогретой сковороде с небольшим количеством  растительного масла, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте куриное филе, болгарский перец, посолите и обжарьте пять минут. Затем залейте сливками, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Вместо куриного филе можно использовать индюшиное мясо.

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