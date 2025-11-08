- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Куриное филе с овощами
: Овощи идеально сочетаются с куриным филе. Подайте на обед или ужин с любым гарниром, или как самостоятельное блюдо.
Готовится очень просто: куриное филе слегка обжарьте на сковороде, овощи нарежьте кубиками, соломкой, добавьте специи и запеките в духовке.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- кабачки
- 0,5 шт.
- баклажаны
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- шампиньоны
- 5 шт.
- помидоры черри
- 10 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- прованские травы
- 0,5 ч. л.
- специи для курицы
- 0,5 ч. л.
- соль
-
Куриное филе очистите от пленки, помойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте специи для курицы, растительное масло, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут.
Овощи помойте.
Кабачки, баклажаны нарежьте крупными кубиками.
Перец болгарский очистите от семян, плодоножки и нарежьте соломкой.
Шампиньоны разрежьте на две или четыре части.
В сковороде, (без растительного масла) обжарьте куриное филе на сильном огне 2-3 минуты с двух сторон, до золотистой корочки, и выложите в форму для запекания, затем добавьте кабачки, баклажаны, шампиньоны, помидоры целые, грибы, посыпьте прованскими травами, посолите, перемешайте и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Филе нарежьте на полоски, выложите овощи и подайте к столу.
Советы:
Овощи используйте любые, те которые вам по вкусу.