Рецепты
12
1 мин

Куриное филе с овощами

: Овощи идеально сочетаются с куриным филе. Подайте на обед или ужин с любым гарниром, или как самостоятельное блюдо.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час
152 ккал
Куриное филе с овощами

Куриное филе с овощами / © Credits

Готовится очень просто: куриное филе слегка обжарьте на сковороде, овощи нарежьте кубиками, соломкой, добавьте специи и запеките в духовке.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
кабачки
0,5 шт.
баклажаны
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
шампиньоны
5 шт.
помидоры черри
10 шт.
растительное масло
2 ст. л.
прованские травы
0,5 ч. л.
специи для курицы
0,5 ч. л.
соль

  1. Куриное филе очистите от пленки, помойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте специи для курицы, растительное масло, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут.

  2. Овощи помойте.

  3. Кабачки, баклажаны нарежьте крупными кубиками.

  4. Перец болгарский очистите от семян, плодоножки и нарежьте соломкой.

  5. Шампиньоны разрежьте на две или четыре части.

  6. В сковороде, (без растительного масла) обжарьте куриное филе на сильном огне 2-3 минуты с двух сторон, до золотистой корочки, и выложите в форму для запекания, затем добавьте кабачки, баклажаны, шампиньоны, помидоры целые, грибы, посыпьте прованскими травами, посолите, перемешайте и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Филе нарежьте на полоски, выложите овощи и подайте к столу.

Советы:

  • Овощи используйте любые, те которые вам по вкусу.

12
