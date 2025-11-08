Куриное филе с овощами

В сковороде, (без растительного масла) обжарьте куриное филе на сильном огне 2-3 минуты с двух сторон, до золотистой корочки, и выложите в форму для запекания, затем добавьте кабачки, баклажаны, шампиньоны, помидоры целые, грибы, посыпьте прованскими травами, посолите, перемешайте и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Филе нарежьте на полоски, выложите овощи и подайте к столу.