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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Куриное филе с овощами и грибами запеченное в рукаве: рецепт на скорую руку

Запеченное куриное филе с овощами - это идеальный вариант вкусного и полезного гарнира или просто как самостоятельное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Куриное филе с овощами и грибами

Куриное филе с овощами и грибами / © Credits

За счет запекания мяса и овощей блюдо получается сочным и ароматным. Рецепт очень простой, для этого нужно куриное филе замариновать в соевом соусе, меде, специях, нарезать овощи, отправить в рукав для запекания и запечь в духовке.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
шампиньоны
300 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
перец сладкий
2 шт.
соевый соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
яблочный уксус
1,5 ст. л.
приправы для курицы
1 ч. л.
масло растительное
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на полоски средней толщины.

  2. В миске смешайте соевый соус, мед, яблочный уксус, приправу для курицы, растительное масло, перец черный молотый.Выложите в маринад куриное филе и отправьте в холодильник мариноваться три часа.

  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь соломкой.

  4. Грибы промойте и нарежьте тонкими слайсами.

  5. Перец сладкий очистите от семян и нарежьте соломкой.

  6. Сложите все овощи в миску, добавьте маринованное куриное филе, соль и перемешайте.

  7. Переложите массу в рукав для запекания, плотно завяжите края рукава, проткните зубочисткой в нескольких местах и выложите на противень для запекания.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Советы:

  • Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.

  • Перец сладкий по-желанию используйте двух цветов.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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