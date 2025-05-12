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Куриное филе с овощами и грибами запеченное в рукаве: рецепт на скорую руку
Запеченное куриное филе с овощами - это идеальный вариант вкусного и полезного гарнира или просто как самостоятельное блюдо.
За счет запекания мяса и овощей блюдо получается сочным и ароматным. Рецепт очень простой, для этого нужно куриное филе замариновать в соевом соусе, меде, специях, нарезать овощи, отправить в рукав для запекания и запечь в духовке.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- шампиньоны
- 300 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец сладкий
- 2 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- яблочный уксус
- 1,5 ст. л.
- приправы для курицы
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на полоски средней толщины.
В миске смешайте соевый соус, мед, яблочный уксус, приправу для курицы, растительное масло, перец черный молотый.Выложите в маринад куриное филе и отправьте в холодильник мариноваться три часа.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь соломкой.
Грибы промойте и нарежьте тонкими слайсами.
Перец сладкий очистите от семян и нарежьте соломкой.
Сложите все овощи в миску, добавьте маринованное куриное филе, соль и перемешайте.
Переложите массу в рукав для запекания, плотно завяжите края рукава, проткните зубочисткой в нескольких местах и выложите на противень для запекания.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Советы:
Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.
Перец сладкий по-желанию используйте двух цветов.