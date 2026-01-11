ТСН в социальных сетях

Рецепты
39
1 мин

Куриное филе с овощами, запеченное в рукаве: быстрый рецепт без предварительного обжаривания

Приготовьте полезный, ароматный ужин для всей семьи.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
94 ккал
Куриное филе с овощами запеченное в рукаве

Куриное филе с овощами, запеченное в рукаве / © Credits

Этот способ приготовления куриного филе с овощами хорош тем, что ничего не нужно предварительно обжаривать и варить, так как блюдо готовится в рукаве для запекания, а значит, и сократится время приготовления и количество грязной посуды.

Ингредиенты

куриное филе
600 г
шампиньоны
300 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец сладкий
1 шт.
соевый соус
50 мл
мед
1 ч. л.
яблочный уксус
2 ст. л.
масло оливковое
1 ст. л.
приправа для курицы
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на полоски и выложите в миску.

  2. Влейте соевый соус, добавьте приправу для курицы, мед, яблочный уксус, масло оливковое, перец черный молотый, немного посолите, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на два часа.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови.

  4. Перец сладкий очистите от семян и плодоножки и нарежьте полосками.

  5. Грибы нарежьте пластинами.

  6. Лук, морковь, сладкий перец, грибы соедините с маринованным мясом, хорошо перемешайте и выложите в рукав для запекания, завяжите края рукава, сделайте несколько проколов зубочисткой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

  7. Затем осторожно, разрежьте рукав для запекания, и подайте с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.

Советы:

  • Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.

