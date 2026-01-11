Куриное филе с овощами, запеченное в рукаве: быстрый рецепт без предварительного обжаривания

Куриное филе с овощами, запеченное в рукаве / © Credits

Этот способ приготовления куриного филе с овощами хорош тем, что ничего не нужно предварительно обжаривать и варить, так как блюдо готовится в рукаве для запекания, а значит, и сократится время приготовления и количество грязной посуды.

Ингредиенты куриное филе 600 г шампиньоны 300 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. перец сладкий 1 шт. соевый соус 50 мл мед 1 ч. л. яблочный уксус 2 ст. л. масло оливковое 1 ст. л. приправа для курицы 1 ч. л. перец черный молотый соль

Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на полоски и выложите в миску. Влейте соевый соус, добавьте приправу для курицы, мед, яблочный уксус, масло оливковое, перец черный молотый, немного посолите, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на два часа. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови. Перец сладкий очистите от семян и плодоножки и нарежьте полосками. Грибы нарежьте пластинами. Лук, морковь, сладкий перец, грибы соедините с маринованным мясом, хорошо перемешайте и выложите в рукав для запекания, завяжите края рукава, сделайте несколько проколов зубочисткой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Затем осторожно, разрежьте рукав для запекания, и подайте с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.

Советы: