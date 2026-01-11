- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриное филе с овощами, запеченное в рукаве: быстрый рецепт без предварительного обжаривания
Приготовьте полезный, ароматный ужин для всей семьи.
Этот способ приготовления куриного филе с овощами хорош тем, что ничего не нужно предварительно обжаривать и варить, так как блюдо готовится в рукаве для запекания, а значит, и сократится время приготовления и количество грязной посуды.
Ингредиенты
- куриное филе
- 600 г
- шампиньоны
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец сладкий
- 1 шт.
- соевый соус
- 50 мл
- мед
- 1 ч. л.
- яблочный уксус
- 2 ст. л.
- масло оливковое
- 1 ст. л.
- приправа для курицы
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на полоски и выложите в миску.
Влейте соевый соус, добавьте приправу для курицы, мед, яблочный уксус, масло оливковое, перец черный молотый, немного посолите, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на два часа.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови.
Перец сладкий очистите от семян и плодоножки и нарежьте полосками.
Грибы нарежьте пластинами.
Лук, морковь, сладкий перец, грибы соедините с маринованным мясом, хорошо перемешайте и выложите в рукав для запекания, завяжите края рукава, сделайте несколько проколов зубочисткой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
Затем осторожно, разрежьте рукав для запекания, и подайте с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.
Советы:
Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.