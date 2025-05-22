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Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе: рецепт роскошного горячего блюда
Куриное филе с грибами и густая подлива идеально подойдут практически для любого гарнира: к картофельному пюре, рису, макаронам.
Мясо получается сочным, мягким с нежным соусом и ароматными грибами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- шампиньоны
- 400 г
- сливки 10-20%
- 200 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- масло сливочное
- 30 г
- приправа для курицы
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
Шампиньоны промойте и нарежьте на тонкие пластины.
Лук и чеснок очистите, нарежьте на мелкие кубики.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите куриное филе, обжарьте до золотистого цвета и выложите в тарелку.
На этой сковороде обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости, добавьте сливочное масло и обжарьте три минуты, влейте сливки, перемешайте.
Добавьте куриное филе, перец черный молотый, приправу, соль и еще раз перемешайте. Тушите 5-10 минут на медленном огне.
Советы:
Сливки используйте 10% или 20%.