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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе: рецепт роскошного горячего блюда

Куриное филе с грибами и густая подлива идеально подойдут практически для любого гарнира: к картофельному пюре, рису, макаронам.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
113 ккал
Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе

Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе / © Credits

Мясо получается сочным, мягким с нежным соусом и ароматными грибами.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
шампиньоны
400 г
сливки 10-20%
200 мл
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
масло сливочное
30 г
приправа для курицы
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.

  2. Шампиньоны промойте и нарежьте на тонкие пластины.

  3. Лук и чеснок очистите, нарежьте на мелкие кубики.

  4. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите куриное филе, обжарьте до золотистого цвета и выложите в тарелку.

  5. На этой сковороде обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте грибы и жарьте до выпаривания жидкости, добавьте сливочное масло и обжарьте три минуты, влейте сливки, перемешайте.

  6. Добавьте куриное филе, перец черный молотый, приправу, соль и еще раз перемешайте. Тушите 5-10 минут на медленном огне.

Советы:

  • Сливки используйте 10% или 20%.

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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