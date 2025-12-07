ТСН в социальных сетях

Рецепты
68
1 мин

Куриное филе с цуккини и болгарским перцем: очень простой рецепт

Это отличный вариант легкого ужина, который вы приготовите всего лишь за 20 минут.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
35 минут
110 ккал
Куриное филе с цуккини и болгарским перцем

Куриное филе с цуккини и болгарским перцем / © Credits

Готовится блюдо очень быстро, для этого кусочки куриного филе протушите с цуккини, болгарским перцем, томатной пастой и специями. Получится сочно и питательно.

Ингредиенты

куриное филе
600 г
цуккини
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
томатная паста
2 ст. л.
орегано сушеный
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кубиками.

  2. Цуккини также нарежьте на средние кубики.

  3. Перец очистите от семян и плодоножки и нарежьте крупными кусочками.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите куриное филе и обжарьте на среднем огне до слегка золотистой корочки, затем добавьте цуккини, болгарский перец и протушите пять минут, затем добавьте томатную пасту, орегано, перец черный молотый, соль, перемешайте и тушите на медленном огне еще 15 минут.

Советы:

  • Цуккини можно заменить кабачком.

