- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриное филе с цуккини и болгарским перцем: очень простой рецепт
Это отличный вариант легкого ужина, который вы приготовите всего лишь за 20 минут.
Готовится блюдо очень быстро, для этого кусочки куриного филе протушите с цуккини, болгарским перцем, томатной пастой и специями. Получится сочно и питательно.
Ингредиенты
- куриное филе
- 600 г
- цуккини
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- орегано сушеный
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кубиками.
Цуккини также нарежьте на средние кубики.
Перец очистите от семян и плодоножки и нарежьте крупными кусочками.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите куриное филе и обжарьте на среднем огне до слегка золотистой корочки, затем добавьте цуккини, болгарский перец и протушите пять минут, затем добавьте томатную пасту, орегано, перец черный молотый, соль, перемешайте и тушите на медленном огне еще 15 минут.
Советы:
Цуккини можно заменить кабачком.