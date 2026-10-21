Куриное филе тушеное с айвой в соевом соусе: рецепт вкусного горячего с фруктовой ноткой

Сейчас сотни тысяч украинских подростков получают профессиональное образование в колледжах. Однако зимние условия в нынешних украинских реалиях могут стать огромным препятствием для учебного процесса. И если к морозам можно подготовить тёплую одежду, то как подготовиться к ситуации, когда занятия постоянно переносят, а расписание становится непредсказуемым?