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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Куриное филе тушеное с айвой в соевом соусе: рецепт вкусного горячего с фруктовой ноткой

Если вам надоела обычная курица, добавьте к ней айву, которая придаст мясу терпкий аромат и легкую сладость, а куриное филе получится очень нежным, мягким, пропитанное фруктовым ароматом и пикантным соевым соусом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Куриное филе тушеное с айвой в соевом соусе

Куриное филе тушеное с айвой в соевом соусе / © Credits

Подавайте как самостоятельное блюдо, с рисом, булгуром или макаронами.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
айва
2 шт
соевый соус
1 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
вода
30-50 мл
перец черный молотый
соль

  1. Помойте куриное филе и нарежьте небольшими кусочками, поперчите.

  2. Айву хорошо помойте, разрежьте на две части и нарежьте дольками.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте куриное филе около 5-7 минут, добавьте айву, влейте соевый соус, воду, посолите, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут до мягкости айвы.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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