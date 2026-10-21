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Куриное филе тушеное с айвой в соевом соусе: рецепт вкусного горячего с фруктовой ноткой
Если вам надоела обычная курица, добавьте к ней айву, которая придаст мясу терпкий аромат и легкую сладость, а куриное филе получится очень нежным, мягким, пропитанное фруктовым ароматом и пикантным соевым соусом.
Подавайте как самостоятельное блюдо, с рисом, булгуром или макаронами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- айва
- 2 шт
- соевый соус
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- вода
- 30-50 мл
- перец черный молотый
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- соль
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Помойте куриное филе и нарежьте небольшими кусочками, поперчите.
Айву хорошо помойте, разрежьте на две части и нарежьте дольками.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте куриное филе около 5-7 минут, добавьте айву, влейте соевый соус, воду, посолите, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут до мягкости айвы.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.