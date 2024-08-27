Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Куриное филе тушеное в кисло-сладком соусе с болгарским перцем и морковью: рецепт китайской кухни

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
113 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Куриное филе тушеное в кисло-сладком соусе с болгарским перцем и морковью: рецепт китайской кухни

Куриное филе тушеное в кисло-сладком соусе с болгарским перцем и морковью / Фото: Credits

Чтобы блюдо ярко и красиво выглядело, возьмите болгарский перец разных цветов. Мясо, приготовленное с овощами, отлично сочетается с любым гарниром, например, с рисом или картофельным пюре.

Куриное филе и овощи сначала обжариваем, а затем тушим в кисло-сладком соусе. 

Ингредиенты

куриное филе
800 г
лук репчатый
2 шт.
перец болгарский
8 шт.
паприка сладкая
1 ч. л.
приправа «Карри»
1 ч. л.
соевый соус
5 ст. л.
томатная паста
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень
  1. Перец болгарский, морковь и лук очистите и помойте.
  2. Морковь натрите на крупной терке.
  3. Лук репчатый нарежьте полукольцами.
  4. Болгарский перец - толстыми полосками.
  5. Куриное филе вымойте, срежьте жир, пленку и нарежьте на небольшие кусочки.
  6. В миску выложите мясо. Добавьте «Карри», паприку, соевый соус, перец черный молотый и соль. Перемешайте и оставьте на 20 минут промариноваться. 
  7. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте болгарский перец и обжарьте еще три минуты, затем выложите мясо к овощам, томатную пасту, накройте крышкой и тушите 8-10 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Вместо томатной пасты можно использовать любой соус или свежие помидоры.

Читайте также: 

Невероятная вкуснятина всего за 5 минут! Пирог из спаржи и томатов - Рецепты Завтрака с 1+1

Невероятная вкуснятина всего за 5 минут! Пирог из спаржи и томатов - Рецепты Завтрака с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация