Куриное филе тушеное в кисло-сладком соусе с болгарским перцем и морковью: рецепт китайской кухни

Чтобы блюдо ярко и красиво выглядело, возьмите болгарский перец разных цветов. Мясо, приготовленное с овощами, отлично сочетается с любым гарниром, например, с рисом или картофельным пюре.
Куриное филе и овощи сначала обжариваем, а затем тушим в кисло-сладком соусе.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- перец болгарский
- 8 шт.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- приправа «Карри»
- 1 ч. л.
- соевый соус
- 5 ст. л.
- томатная паста
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень
- Перец болгарский, морковь и лук очистите и помойте.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Лук репчатый нарежьте полукольцами.
- Болгарский перец - толстыми полосками.
- Куриное филе вымойте, срежьте жир, пленку и нарежьте на небольшие кусочки.
- В миску выложите мясо. Добавьте «Карри», паприку, соевый соус, перец черный молотый и соль. Перемешайте и оставьте на 20 минут промариноваться.
- Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте болгарский перец и обжарьте еще три минуты, затем выложите мясо к овощам, томатную пасту, накройте крышкой и тушите 8-10 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
- Вместо томатной пасты можно использовать любой соус или свежие помидоры.
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