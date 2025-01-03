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Куриное филе в грибном соусе: рецепт сочного блюда

Куриное филе в грибном соусе: рецепт сочного блюда

Мясо в грибном соусе / Фото: Credits

Куриное филе в грибном соусе – блюдо, сочетающее нежность куриного мяса с ароматной сливочной текстурой грибов. Простой в приготовлении рецепт позволит насладиться изысканным вкусом в домашних условиях.

На странице eat_tastyyy поделились великолепной идеей создания этого кулинарного шедевра.

Ингредиенты

Куриное филе
1 шт.
Шампиньоны
200 г
Лук
1 шт.
Масло
50 г
Мука
½ ст. л
Вода (бульон)
100 мл
Сливки
200 мл
Соевый соус
1 ст. л
Зелень
Соль
Паприка
Черный перец
Масло
3 ст.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте тонкими слайсами.
  2. В небольшой миске смешайте соль с паприкой и черным перцем. Натрите этой смесью кусочки филе, чтобы придать мясу насыщенный вкус.
  3. На сковороде разогрейте масло. Обжарьте куриные слайсы на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Переложите готовое мясо на тарелку, чтобы оно сохранило сочность.
  5. В той же сковороде растопите кусок масла. Добавьте мелко нарезанный лук и тушите его до прозрачности.
  6. Нарежьте шампиньоны и положите их к луку.
  7. Добавьте ½ столовой ложки муки, тщательно перемешайте во избежание образования комочков.
  8. Влейте 100 мл воды или бульона и перемешайте. Затем аккуратно добавьте сливки, предварительно подогрев их до комнатной температуры.
  9. Посолите соус по вкусу и тушите до получения желаемой плотности.
  10. Верните обжаренное куриное филе в сковороду с соусом. Добавьте 1 ст.л соевого соуса, чтобы подчеркнуть аромат.
  11. Перед подачей украсьте куриное филе в грибном соусе мелко нарезанной зеленью. Это не только придаст свежий вид, но и подчеркнет вкус.

Советы:

  • Используйте жирные сливки (не менее 20%) для получения насыщенного и густого соуса.
  • Вы можете добавить в соус немного мускатного ореха или итальянских трав для лучшего аромата.
  • Подавайте куриное филе с грибным соусом с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.
@eat_tastyyy Куриное филе в грибном соусе — 1 большое куриное филе; — 1 маленький лук; ст л соевого соуса; зелень; — соль, паприка, черный перец; — 3 ст л масла; нарезанный мелким кубиком лук. станет прозрачна, добавить нарезанные шампиньоны и готовить к испарению жидкости. куриное филе #курица #грибы #курказгрибами #приготовить вечером #рецепт #фудблог #топ #топ #рек #food ♬ оригинальный звук — Buzhynska

Куриное филе в грибном соусе — универсальное блюдо, которое подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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