Куриное филе в грибном соусе: рецепт сочного блюда

Куриное филе в грибном соусе – блюдо, сочетающее нежность куриного мяса с ароматной сливочной текстурой грибов. Простой в приготовлении рецепт позволит насладиться изысканным вкусом в домашних условиях.
На странице eat_tastyyy поделились великолепной идеей создания этого кулинарного шедевра.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 1 шт.
- Шампиньоны
- 200 г
- Лук
- 1 шт.
- Масло
- 50 г
- Мука
- ½ ст. л
- Вода (бульон)
- 100 мл
- Сливки
- 200 мл
- Соевый соус
- 1 ст. л
- Зелень
- Соль
- Паприка
- Черный перец
- Масло
- 3 ст.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте тонкими слайсами.
- В небольшой миске смешайте соль с паприкой и черным перцем. Натрите этой смесью кусочки филе, чтобы придать мясу насыщенный вкус.
- На сковороде разогрейте масло. Обжарьте куриные слайсы на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
- Переложите готовое мясо на тарелку, чтобы оно сохранило сочность.
- В той же сковороде растопите кусок масла. Добавьте мелко нарезанный лук и тушите его до прозрачности.
- Нарежьте шампиньоны и положите их к луку.
- Добавьте ½ столовой ложки муки, тщательно перемешайте во избежание образования комочков.
- Влейте 100 мл воды или бульона и перемешайте. Затем аккуратно добавьте сливки, предварительно подогрев их до комнатной температуры.
- Посолите соус по вкусу и тушите до получения желаемой плотности.
- Верните обжаренное куриное филе в сковороду с соусом. Добавьте 1 ст.л соевого соуса, чтобы подчеркнуть аромат.
- Перед подачей украсьте куриное филе в грибном соусе мелко нарезанной зеленью. Это не только придаст свежий вид, но и подчеркнет вкус.
Советы:
- Используйте жирные сливки (не менее 20%) для получения насыщенного и густого соуса.
- Вы можете добавить в соус немного мускатного ореха или итальянских трав для лучшего аромата.
- Подавайте куриное филе с грибным соусом с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.
@eat_tastyyy Куриное филе в грибном соусе — 1 большое куриное филе; — 1 маленький лук; ст л соевого соуса; зелень; — соль, паприка, черный перец; — 3 ст л масла; нарезанный мелким кубиком лук. станет прозрачна, добавить нарезанные шампиньоны и готовить к испарению жидкости. куриное филе #курица #грибы #курказгрибами #приготовить вечером #рецепт #фудблог #топ #топ #рек #food ♬ оригинальный звук — Buzhynska
Куриное филе в грибном соусе — универсальное блюдо, которое подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
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