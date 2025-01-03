Куриное филе в грибном соусе: рецепт сочного блюда

Куриное филе в грибном соусе – блюдо, сочетающее нежность куриного мяса с ароматной сливочной текстурой грибов. Простой в приготовлении рецепт позволит насладиться изысканным вкусом в домашних условиях.

На странице eat_tastyyy поделились великолепной идеей создания этого кулинарного шедевра.

Ингредиенты Куриное филе 1 шт. Шампиньоны 200 г Лук 1 шт. Масло 50 г Мука ½ ст. л Вода (бульон) 100 мл Сливки 200 мл Соевый соус 1 ст. л Зелень Соль Паприка Черный перец Масло 3 ст.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте тонкими слайсами. В небольшой миске смешайте соль с паприкой и черным перцем. Натрите этой смесью кусочки филе, чтобы придать мясу насыщенный вкус. На сковороде разогрейте масло. Обжарьте куриные слайсы на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовое мясо на тарелку, чтобы оно сохранило сочность. В той же сковороде растопите кусок масла. Добавьте мелко нарезанный лук и тушите его до прозрачности. Нарежьте шампиньоны и положите их к луку. Добавьте ½ столовой ложки муки, тщательно перемешайте во избежание образования комочков. Влейте 100 мл воды или бульона и перемешайте. Затем аккуратно добавьте сливки, предварительно подогрев их до комнатной температуры. Посолите соус по вкусу и тушите до получения желаемой плотности. Верните обжаренное куриное филе в сковороду с соусом. Добавьте 1 ст.л соевого соуса, чтобы подчеркнуть аромат. Перед подачей украсьте куриное филе в грибном соусе мелко нарезанной зеленью. Это не только придаст свежий вид, но и подчеркнет вкус.

Советы:

Используйте жирные сливки (не менее 20%) для получения насыщенного и густого соуса.

Вы можете добавить в соус немного мускатного ореха или итальянских трав для лучшего аромата.

Подавайте куриное филе с грибным соусом с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Куриное филе в грибном соусе — универсальное блюдо, которое подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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