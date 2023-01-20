Куриное филе в медовом соусе: очень удачный рецепт

Наиболее удачный маринад для курицы – это медовый. Он придаст куриному мясу сочность, неповторимый вкус, аромат и сделает мясо мягким и нежным. Такое блюдо подойдет для торжественного стола, или его можно просто подать к семейному ужину.

Куриное филе обжаривается до румяной корочки с добавлением чеснока, меда, соевого соуса. В результате кусочки мяса покрываются глазурью с солено-сладким вкусом и необыкновенным ароматом.

Ингредиенты

куриное филе – 500 г

яичный белок – 1 шт.

крахмал – 50 г

соевый соус – 40 г

чеснок – 2 зубчика

кунжутное масло – 1 ст. л.

черный перец

имбирь – 6 г

Ингредиенты для медового соуса

мед – 40 г

кетчуп – 40 г

кунжутное масло – 1 ст. л.

вода – 50 мл

лимонный сок – 10 мл

соевый соус – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

имбирь, паприка – по вкусу

растительное масло – для жарки

Приготовление

Яичный белок взбейте венчиком, добавьте соус, кунжутное масло, черный перец, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь. Перемешайте.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, переложите в миску и залейте подготовленным маринадом. Добавьте крахмал, тщательно перемешайте и поставьте на один час для маринования.

На раскаленную сковороду влейте растительное масло, выкладывайте кусочки филе в один слой и обжаривайте пять минут на среднем огне до золотистого цвета.

На сковороду влейте кунжутное масло, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь, все слегка обжарьте, добавьте кетчуп, воду, лимонный сок, мед, соевый соус, паприку перемешайте и слегка уварите (7 минут). Выложите в этот соус кусочки филе, перемешайте. Тушите мясо на небольшом огне, перемешивая, минут 5 (главное - выпарить соус и дать мясу впитать его по максимуму.

Советы

Куриное мясо обжаривайте в большом количестве масла.

Готовое блюдо посыпьте кунжутом.

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