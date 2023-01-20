Куриное филе в медовом соусе: очень удачный рецепт

Наиболее удачный маринад для курицы – это медовый. Он придаст куриному мясу сочность, неповторимый вкус, аромат и сделает мясо мягким и нежным. Такое блюдо подойдет для торжественного стола, или его можно просто подать к семейному ужину.
Куриное филе обжаривается до румяной корочки с добавлением чеснока, меда, соевого соуса. В результате кусочки мяса покрываются глазурью с солено-сладким вкусом и необыкновенным ароматом.
Ингредиенты
- куриное филе – 500 г
- яичный белок – 1 шт.
- крахмал – 50 г
- соевый соус – 40 г
- чеснок – 2 зубчика
- кунжутное масло – 1 ст. л.
- черный перец
- имбирь – 6 г
Ингредиенты для медового соуса
- мед – 40 г
- кетчуп – 40 г
- кунжутное масло – 1 ст. л.
- вода – 50 мл
- лимонный сок – 10 мл
- соевый соус – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- имбирь, паприка – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Яичный белок взбейте венчиком, добавьте соус, кунжутное масло, черный перец, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь. Перемешайте.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, переложите в миску и залейте подготовленным маринадом. Добавьте крахмал, тщательно перемешайте и поставьте на один час для маринования.
На раскаленную сковороду влейте растительное масло, выкладывайте кусочки филе в один слой и обжаривайте пять минут на среднем огне до золотистого цвета.
На сковороду влейте кунжутное масло, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь, все слегка обжарьте, добавьте кетчуп, воду, лимонный сок, мед, соевый соус, паприку перемешайте и слегка уварите (7 минут). Выложите в этот соус кусочки филе, перемешайте. Тушите мясо на небольшом огне, перемешивая, минут 5 (главное - выпарить соус и дать мясу впитать его по максимуму.
Советы
- Куриное мясо обжаривайте в большом количестве масла.
- Готовое блюдо посыпьте кунжутом.
Читайте также:
- Куриные крылышки Баффало, запеченные в духовке: рецепт популярного блюда
- Курица в апельсиновом соусе: рецепт в китайском стиле
- Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами
- Курица в медово-соевом соусе: интересный рецепт