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Куриное филе в медовом соусе: очень удачный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
2 мин
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Куриное филе в медовом соусе: очень удачный рецепт

Фото: Credits

Наиболее удачный маринад  для курицы – это медовый. Он придаст куриному мясу сочность, неповторимый вкус, аромат и сделает мясо мягким и нежным. Такое блюдо подойдет для торжественного стола, или его можно просто подать к семейному ужину.

Куриное филе обжаривается до румяной корочки с добавлением чеснока, меда, соевого соуса. В результате кусочки мяса покрываются глазурью с солено-сладким вкусом и необыкновенным ароматом.

Ингредиенты

  • куриное филе – 500 г
  • яичный белок – 1 шт.
  • крахмал – 50 г
  • соевый соус – 40 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • кунжутное масло – 1 ст. л.
  • черный перец
  • имбирь – 6 г

Ингредиенты для медового соуса

  • мед – 40 г
  • кетчуп – 40 г
  • кунжутное масло – 1 ст. л.
  • вода – 50 мл
  • лимонный сок – 10 мл
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • имбирь, паприка – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Приготовление

Яичный белок взбейте венчиком, добавьте соус, кунжутное масло, черный перец, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь. Перемешайте. 

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, переложите в миску и залейте подготовленным маринадом. Добавьте крахмал, тщательно перемешайте и поставьте на один час для маринования.

На раскаленную сковороду влейте растительное масло, выкладывайте кусочки филе в один слой и обжаривайте пять минут на среднем огне до золотистого цвета. 

На сковороду влейте кунжутное масло, натертый на мелкой терке чеснок и имбирь, все слегка обжарьте, добавьте кетчуп, воду, лимонный сок, мед, соевый соус, паприку перемешайте и слегка уварите (7 минут). Выложите в этот соус кусочки филе, перемешайте. Тушите мясо на небольшом огне, перемешивая, минут 5 (главное - выпарить соус и дать мясу впитать его по максимуму.

Советы

  • Куриное мясо обжаривайте в большом количестве масла.
  • Готовое блюдо посыпьте кунжутом.

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Дата публикации
Просмотры
608
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