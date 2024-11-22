Куриное филе в сливочном соусе: рецепт вкусного и ароматного блюда

Если вы хотите порадовать близких чем-нибудь вкусным, ароматным и одновременно простым в приготовлении, куриное филе в сливочно-томатном соусе станет тем блюдом, которое превратит обычный обед или ужин в кулинарный праздник.
На странице eat_tastyyy поделились идеальным рецептом, который легко повторить дома. Главный акцент этого блюда – нежное куриное филе, пропитанное сливочным соусом с томатными нотками. Сочетание сливочного сыра, сочных помидоров и нежных сливок создает настоящую гармонию вкуса, дополняющую текстуру куриного мяса.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 2 шт.
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Помидоры
- 2 шт.
- Зелень (шпинат)
- Сливочный сыр
- 1 ст. л
- Сливки (жирность 15-20%)
- 150 мл
- Соль
- Перец
- Специи для курицы
- Масло
Приготовление:
- Почистите куриное филе от излишних пленок и жира. На поверхности каждого кусочка сделайте легкие надрезы в форме сетки – это поможет специям лучше проникнуть в мясо. Натрите филе солью, перцем и любимыми специями для курицы.
- На хорошо разогретой сковороде обжарьте куриное филе на растительном масле с двух сторон до образования аппетитной золотистой корочки. Затем снимите филе и отложите его.
- В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный чеснок, пока он не приобретет аромат. Добавьте помидоры, нарезанные соломкой (или половинки черри) и потушите несколько минут.
- Когда помидоры немного размякнут, добавьте зелень. Замороженный шпинат нужно предварительно разморозить, а свежую зелень просто мелко нарезать. Добавьте столовую ложку сливочного сыра и тёплые сливки, тщательно перемешайте, чтобы образовался однородный соус.
- Поверните обжаренное куриное филе на сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на слабом огне, пока мясо не станет полностью готовым. Это займет примерно 10-15 минут в зависимости от размера кусочков.
- Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Куриное филе в сливочно-томатном соусе отлично сочетается с рисом, пастой, картофельным пюре или свежим хрустящим хлебом.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса используйте помидоры с ярко выраженным ароматом или томаты черри, которые придают соусу сладковатую нотку.
- Добавьте сушеный орегано или базилик, чтобы придать блюду средиземноморский шарм.
- Если у вас нет сливочного творога, можно заменить его плавленым творогом или густыми сливками.
@eat_tastyyy Нереально вкусное филе в сливочно-томатном соусе 2 небольшие филешки почистить от лишнего, сделать сетку. Натереть специями и обжарить с двух сторон до золотой корочки. Убрать из сковороды и отложить на несколько минут. Нарезать мелко чеснок, помидоры соломкой, если крупные (если черри, разрезать пополам). В той же сковороде обжарить чеснок, помидоры, через несколько минут добавить зелень (у меня замороженный шпинат), 1 ст. л сливочного сыра и 150 мл теплых сливок. Добавить специи, хорошо перемешать. В соус повернуть филе, накрыть крышкой и на слабом огне тушить до готовности. #курицефиле #курица #мясо #рецептыукраинском #обед #ужин #чтоприготовить ♬ Vorozhyla — Korolova & Rokston & Go_A
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и одновременно легкое блюдо. Попытайтесь, и куриное филе в сливочно-томатном соусе станет вашим любимым рецептом на все случаи.
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