Куриное филе в сливочном соусе: рецепт вкусного и ароматного блюда

Если вы хотите порадовать близких чем-нибудь вкусным, ароматным и одновременно простым в приготовлении, куриное филе в сливочно-томатном соусе станет тем блюдом, которое превратит обычный обед или ужин в кулинарный праздник.

На странице eat_tastyyy поделились идеальным рецептом, который легко повторить дома. Главный акцент этого блюда – нежное куриное филе, пропитанное сливочным соусом с томатными нотками. Сочетание сливочного сыра, сочных помидоров и нежных сливок создает настоящую гармонию вкуса, дополняющую текстуру куриного мяса.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт. Чеснок 2-3 зубчика Помидоры 2 шт. Зелень (шпинат) Сливочный сыр 1 ст. л Сливки (жирность 15-20%) 150 мл Соль Перец Специи для курицы Масло

Приготовление:

Почистите куриное филе от излишних пленок и жира. На поверхности каждого кусочка сделайте легкие надрезы в форме сетки – это поможет специям лучше проникнуть в мясо. Натрите филе солью, перцем и любимыми специями для курицы. На хорошо разогретой сковороде обжарьте куриное филе на растительном масле с двух сторон до образования аппетитной золотистой корочки. Затем снимите филе и отложите его. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный чеснок, пока он не приобретет аромат. Добавьте помидоры, нарезанные соломкой (или половинки черри) и потушите несколько минут. Когда помидоры немного размякнут, добавьте зелень. Замороженный шпинат нужно предварительно разморозить, а свежую зелень просто мелко нарезать. Добавьте столовую ложку сливочного сыра и тёплые сливки, тщательно перемешайте, чтобы образовался однородный соус. Поверните обжаренное куриное филе на сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на слабом огне, пока мясо не станет полностью готовым. Это займет примерно 10-15 минут в зависимости от размера кусочков. Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Куриное филе в сливочно-томатном соусе отлично сочетается с рисом, пастой, картофельным пюре или свежим хрустящим хлебом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса используйте помидоры с ярко выраженным ароматом или томаты черри, которые придают соусу сладковатую нотку.

Добавьте сушеный орегано или базилик, чтобы придать блюду средиземноморский шарм.

Если у вас нет сливочного творога, можно заменить его плавленым творогом или густыми сливками.

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и одновременно легкое блюдо. Попытайтесь, и куриное филе в сливочно-томатном соусе станет вашим любимым рецептом на все случаи.

Читайте также: