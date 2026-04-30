Куриное филе запеченное в беконе: рецепт єффектного горячего блюда
Нежное, куриное филе в хрустящем беконе — это не только вкусно, но и красиво смотрится на праздничном столе.
Чтобы филе не было сухим, заверните его в бекон, он придаст мясу сочность и аромат. Подайте в виде закуски или с любимым гарниром.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- бекон копченый
- 180 г
- соевый соус
- 3 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- соль
-
- кунжут
-
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте длинными полосками, вдоль волокон, шириной около 2-3 сантиметров.
Для маринада: в миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, перец черный молотый, паприку и соль.
Куриное филе выложите в миску, добавьте половину маринада, хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут.
Каждый кусочек куриного филе плотно заверните в бекон, смажьте оставшимся маринадом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 10 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
По желанию в маринад можно добавить чеснок, пропущенный через пресс.