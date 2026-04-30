Рецепты
153
1 мин

Куриное филе запеченное в беконе: рецепт єффектного горячего блюда

Нежное, куриное филе в хрустящем беконе — это не только вкусно, но и красиво смотрится на праздничном столе.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Куриное филе запеченное в беконе / © Credits

Чтобы филе не было сухим, заверните его в бекон, он придаст мясу сочность и аромат. Подайте в виде закуски или с любимым гарниром.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
бекон копченый
180 г
соевый соус
3 ст. л.
мед
1 ч. л.
лимонный сок
1 ст. л.
перец черный молотый
паприка молотая
1 ч. л.
соль
кунжут

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте длинными полосками, вдоль волокон, шириной около 2-3 сантиметров.

  2. Для маринада: в миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, перец черный молотый, паприку и соль.

  3. Куриное филе выложите в миску, добавьте половину маринада, хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут.

  4. Каждый кусочек куриного филе плотно заверните в бекон, смажьте оставшимся маринадом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.

  5. Запекайте в заранее разогретой духовке до 10 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию в маринад можно добавить чеснок, пропущенный через пресс.

Следующая публикация

