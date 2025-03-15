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Куриное филе, запеченное в фольге: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
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Куриное филе, запеченное в фольге: рецепт полезного блюда

Куриное филе запеченное в фольге / Фото: Credits

Куриное филе запеките целым в фольге - так оно получится сочным и мягким.

Используйте его для приготовления салатов, закусок, бутербродов или как горячее блюдо к любому гарниру.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
чеснок сушеный
2 ч. л.
паприка молотая
2 ч. л.
оливковое масло
1,5 ст. л.
перец черный молотый
сіль
  1. Для маринада в миске соедините чеснок, паприку, перец черный молотый, оливковое масло, соль и перемешайте.
  2. Куриное филе обмойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленки и прожилки. Натрите маринадом куриное филе со всех сторон и оставьте на 20-30 минут.
  3. Заверните каждое филе плотно в фольгу и выложите в форму для запекания.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Духовку выключите и оставьте в ней мясо до полного остывания. Храните в холодильнике в фольге.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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