Куриное филе, запеченное в фольге: рецепт полезного блюда

Куриное филе запеките целым в фольге - так оно получится сочным и мягким.

Используйте его для приготовления салатов, закусок, бутербродов или как горячее блюдо к любому гарниру.

Ингредиенты куриное филе 2 шт. чеснок сушеный 2 ч. л. паприка молотая 2 ч. л. оливковое масло 1,5 ст. л. перец черный молотый сіль

Для маринада в миске соедините чеснок, паприку, перец черный молотый, оливковое масло, соль и перемешайте. Куриное филе обмойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленки и прожилки. Натрите маринадом куриное филе со всех сторон и оставьте на 20-30 минут. Заверните каждое филе плотно в фольгу и выложите в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Духовку выключите и оставьте в ней мясо до полного остывания. Храните в холодильнике в фольге.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

Читайте также: