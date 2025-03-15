Куриное филе, запеченное в фольге: рецепт полезного блюда

Куриное филе запеките целым в фольге - так оно получится сочным и мягким.
Используйте его для приготовления салатов, закусок, бутербродов или как горячее блюдо к любому гарниру.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- чеснок сушеный
- 2 ч. л.
- паприка молотая
- 2 ч. л.
- оливковое масло
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- сіль
- Для маринада в миске соедините чеснок, паприку, перец черный молотый, оливковое масло, соль и перемешайте.
- Куриное филе обмойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленки и прожилки. Натрите маринадом куриное филе со всех сторон и оставьте на 20-30 минут.
- Заверните каждое филе плотно в фольгу и выложите в форму для запекания.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Духовку выключите и оставьте в ней мясо до полного остывания. Храните в холодильнике в фольге.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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