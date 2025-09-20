- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриные бедра на сковороде: рецепт вкусного горячего
Приготовьте сытное, простое блюдо из куриных бедрышек на сковороде.
Мясо сначала замаринуйте в соевом соусе, репчатом луке со специями. Затем обжарьте на сковороде и протушите. Благодаря маринаду, куриные бедра получаются ароматными с красивой, золотистой корочкой.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 1 кг
- лук репчатый
- 3 шт.
- соевый соус
- 100 мл
- приправа для курицы
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Куриные бедра промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Для маринада смешайте соевый соус, приправу для курицы, паприку, перец черный молотый, немного соли, лук (помните его руками), выложите мясо, все хорошо перемешайте и оставьте на 30-50 минут.
Достаньте с маринада мясо (без лука) и обжарьте на сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон по пять минут до образования золотистой корочки. Выложите на тарелку.
В эту сковороду выложите лук, обжарьте одну минуту, наверх лука выложите куриные бедрышки и полейте оставшимся маринадом, томите на медленном огне, при закрытой крышке 30 минут.
Советы:
Приправы используйте по своему вкусу.