Рецепты
70
1 мин

Куриные бедра на сковороде: рецепт вкусного горячего

Приготовьте сытное, простое блюдо из куриных бедрышек на сковороде.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
217 ккал
Куриные бедрышки на сковороде

Куриные бедра на сковороде / © Credits

Мясо сначала замаринуйте в соевом соусе, репчатом луке со специями. Затем обжарьте на сковороде и протушите. Благодаря маринаду, куриные бедра получаются ароматными с красивой, золотистой корочкой.

Ингредиенты

куриные бедра
1 кг
лук репчатый
3 шт.
соевый соус
100 мл
приправа для курицы
1 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Куриные бедра промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  3. Для маринада смешайте соевый соус, приправу для курицы, паприку, перец черный молотый, немного соли, лук (помните его руками), выложите мясо, все хорошо перемешайте и оставьте на 30-50 минут.

  4. Достаньте с маринада мясо (без лука) и обжарьте на сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон по пять минут до образования золотистой корочки. Выложите на тарелку.

  5. В эту сковороду выложите лук, обжарьте одну минуту, наверх лука выложите куриные бедрышки и полейте оставшимся маринадом, томите на медленном огне, при закрытой крышке 30 минут.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

Следующая публикация

