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Куриные бедра с овощами: рецепт блюда, которое можно подавать без гарнира

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
2 мин
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Куриные бедра с овощами: рецепт блюда, которое можно подавать без гарнира

Фото: Credits

Такое блюдо можно подавать без гарнира, так как оно содержит много овощей.

Куриные бедра - идеальный вариант сытного блюда на обед или ужин для всей семьи. Мясо с гарниром, приготовленное в одной сковороде, – экономия времени и минимум использованной посуды.

Ингредиенты

  • куриные бедра – 5 шт.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • паприка молотая – 1 ч. л.
  • черный перец молотый
  • морковь – 2 шт.
  • грибы шампиньоны – 250 г
  • перец болгарский – 1 шт. (крупный)
  • помидор – 2 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • соус томатный – 2 ст. л.
  • соевый соус – 50 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль
  • растительное масло – для жарки
  • зелень

Приготовление

Куриные бедра помойте, обсушите. Натрите солью, черным перцем, паприкой, оливковым маслом. Оставьте на 15 минут для маринования.

Лук и грибы нарежьте полукольцами, морковь - тонкими кружками. Болгарский перец и помидоры - крупными кусочками, чеснок натрите на мелкой терке.

В глубокой широкой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте бедра с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета. Мясо выложите на блюдо.

В этой сковороде обжарьте до мягкости лук, морковь, протушите все пять минут. Добавьте болгарский перец, грибы, протушите еще пять минут, а затем добавьте помидоры, чеснок, соус томатный, соус соевый, сахар и соль. Перемешайте. Протушите пять минут и поверх овощей выложите куриные бедра.

Закройте крышкой. Тушите на среднем огне 20 минут. Готовые бедра посыпьте зеленью.

Советы

По желанию блюдо можете посыпать сыром.

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Дата публикации
Просмотры
44
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