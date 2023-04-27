Куриные бедра с овощами: рецепт блюда, которое можно подавать без гарнира

Такое блюдо можно подавать без гарнира, так как оно содержит много овощей.
Куриные бедра - идеальный вариант сытного блюда на обед или ужин для всей семьи. Мясо с гарниром, приготовленное в одной сковороде, – экономия времени и минимум использованной посуды.
Ингредиенты
- куриные бедра – 5 шт.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- паприка молотая – 1 ч. л.
- черный перец молотый
- морковь – 2 шт.
- грибы шампиньоны – 250 г
- перец болгарский – 1 шт. (крупный)
- помидор – 2 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- соус томатный – 2 ст. л.
- соевый соус – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- сахар – 1 ч. л.
- соль
- растительное масло – для жарки
- зелень
Приготовление
Куриные бедра помойте, обсушите. Натрите солью, черным перцем, паприкой, оливковым маслом. Оставьте на 15 минут для маринования.
Лук и грибы нарежьте полукольцами, морковь - тонкими кружками. Болгарский перец и помидоры - крупными кусочками, чеснок натрите на мелкой терке.
В глубокой широкой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте бедра с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета. Мясо выложите на блюдо.
В этой сковороде обжарьте до мягкости лук, морковь, протушите все пять минут. Добавьте болгарский перец, грибы, протушите еще пять минут, а затем добавьте помидоры, чеснок, соус томатный, соус соевый, сахар и соль. Перемешайте. Протушите пять минут и поверх овощей выложите куриные бедра.
Закройте крышкой. Тушите на среднем огне 20 минут. Готовые бедра посыпьте зеленью.
Советы
По желанию блюдо можете посыпать сыром.
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