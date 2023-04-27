Куриные бедра с овощами: рецепт блюда, которое можно подавать без гарнира

Такое блюдо можно подавать без гарнира, так как оно содержит много овощей.

Куриные бедра - идеальный вариант сытного блюда на обед или ужин для всей семьи. Мясо с гарниром, приготовленное в одной сковороде, – экономия времени и минимум использованной посуды.

Ингредиенты

куриные бедра – 5 шт.

оливковое масло – 1 ст. л.

паприка молотая – 1 ч. л.

черный перец молотый

морковь – 2 шт.

грибы шампиньоны – 250 г

перец болгарский – 1 шт. (крупный)

помидор – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

соус томатный – 2 ст. л.

соевый соус – 50 г

чеснок – 3 зубчика

сахар – 1 ч. л.

соль

растительное масло – для жарки

зелень

Приготовление

Куриные бедра помойте, обсушите. Натрите солью, черным перцем, паприкой, оливковым маслом. Оставьте на 15 минут для маринования.

Лук и грибы нарежьте полукольцами, морковь - тонкими кружками. Болгарский перец и помидоры - крупными кусочками, чеснок натрите на мелкой терке.

В глубокой широкой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте бедра с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета. Мясо выложите на блюдо.

В этой сковороде обжарьте до мягкости лук, морковь, протушите все пять минут. Добавьте болгарский перец, грибы, протушите еще пять минут, а затем добавьте помидоры, чеснок, соус томатный, соус соевый, сахар и соль. Перемешайте. Протушите пять минут и поверх овощей выложите куриные бедра.

Закройте крышкой. Тушите на среднем огне 20 минут. Готовые бедра посыпьте зеленью.

Советы

По желанию блюдо можете посыпать сыром.

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