Куриные бедра в апельсиновом маринаде: секрет золотистой корочки

Если хотите удивить гостей необычным, праздничным блюдом, приготовьте куриные бедра с золотистой хрустящей корочкой и апельсинами.

Екатерина Труш
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
96 ккал
Куриные бедра в апельсиновом маринаде / © Credits

Маринование и запекание в маринаде на основе апельсинов — это отличный способ придать курице новый аппетитный вкус.

Мясо получается очень нежным и сочным, с цитрусовыми нотками.

Ингредиенты

куриные бедра
6 шт.
апельсины
2 шт.
соевый соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
чеснок
3 зубчика
масло оливковое
1 ст. л.
горчица в зернах
2 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. С одного апельсина выдавите сок, второй апельсин нарежьте крупными полукольцами.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. Для маринада смешайте соевый соус, мед, масло оливковое, апельсиновый сок, горчицу, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. Куриные бедра выложите в форму для запекания, залейте маринадом, кусочки апельсина выложите между бедрышками, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-50 минут.

  6. Форму накройте фольгой и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут, периодически поливая маринадом, затем фольгу снимите, и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

