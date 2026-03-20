Куриные бедра в апельсиновом маринаде: секрет золотистой корочки
Если хотите удивить гостей необычным, праздничным блюдом, приготовьте куриные бедра с золотистой хрустящей корочкой и апельсинами.
Маринование и запекание в маринаде на основе апельсинов — это отличный способ придать курице новый аппетитный вкус.
Мясо получается очень нежным и сочным, с цитрусовыми нотками.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 6 шт.
- апельсины
- 2 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- масло оливковое
- 1 ст. л.
- горчица в зернах
- 2 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем.
С одного апельсина выдавите сок, второй апельсин нарежьте крупными полукольцами.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Для маринада смешайте соевый соус, мед, масло оливковое, апельсиновый сок, горчицу, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Куриные бедра выложите в форму для запекания, залейте маринадом, кусочки апельсина выложите между бедрышками, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-50 минут.
Форму накройте фольгой и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут, периодически поливая маринадом, затем фольгу снимите, и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.